تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إجراء العديد من العمليات التجميلية.. شيماء علي: نادمة

Lebanon 24
05-06-2026 | 03:38
A-
A+
بعد إجراء العديد من العمليات التجميلية.. شيماء علي: نادمة
بعد إجراء العديد من العمليات التجميلية.. شيماء علي: نادمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت الفنانة الكويتية شيماء علي عن ندمها على خضوعها لعدد من عمليات التجميل، مؤكدة أن بعض قراراتها المتسرعة كلّفتها أعباء مالية وصحية، ووصلت إلى تدخلات جراحية إضافية لمعالجة مضاعفات لاحقة.
Advertisement

وخلال استضافتها في برنامج "مسألة وقت" مع الإعلامي علي نجم عبر إذاعة "مارينا إف إم"، قالت شيماء إنها لم تكن تفكر جيداً قبل الإقدام على بعض الإجراءات التجميلية، مشيرة إلى أن أولى تجاربها كانت مع نفخ الشفاه، ووصفتها لاحقاً بأنها "خطأ كبير"، مضيفة: "كنت مجنونة وقتها".

وتحدثت أيضاً عن تجربة عملية "الغمازة"، التي أجرتها قبل سنوات تحت التخدير الكامل لدى طبيب ألماني، موضحة أنها استغرقت نحو ساعتين وبلغت كلفتها قرابة 1200 دينار كويتي.

وأشارت إلى أن النتيجة لم تكن كما توقعت، بعدما تعرضت لمضاعفات دفعتها إلى السفر إلى لندن لإجراء تدخل جراحي جديد لتصحيح المشكلة.

وفي سياق آخر، نفت شيماء وجود خلافات بينها وبين الكاتبة هبة مشاري حمادة، موضحة أن عدم التعاون بينهما يعود إلى عدم حصولها على دور مناسب، بعدما عُرض عليها دور صغير لا يحمل مساحة درامية كافية، فاعتذرت عنه.

كما نفت ما تردد عن تلقيها "وصية فنية" من الفنانة الراحلة حياة الفهد، مؤكدة احترامها لخصوصية الأحاديث التي جمعتهما ورفضها كشف تفاصيلها.

واختتمت شيماء حديثها بتأثر أثناء استذكار اللحظات الأخيرة التي جمعتها بحياة الفهد، مشيرة إلى أن خبر رحيلها شكّل صدمة كبيرة لها، خصوصاً بعدما لاحظت تدهور حالتها الصحية في آخر زيارة بينهما.
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: اليوم السبت شهد العديد من عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو شمالي إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: أجرينا حوارا استراتيجيا مع الرئيس الروسي بشأن العديد من المسائل
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: العديد من هؤلاء موجودون في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: هناك العديد من الأسئلة غير المُجابة التي تُحيط بالمرشد الأعلى الجديد لإيران
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24

هبة مشاري حمادة

حياة الفهد

شيماء علي

الكويتية

الكويتي

علي نجم

الكويت

ون بين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:01 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:01 | 2026-06-05
Lebanon24
23:00 | 2026-06-04
Lebanon24
14:00 | 2026-06-04
Lebanon24
11:55 | 2026-06-04
Lebanon24
10:00 | 2026-06-04
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24