بعد إجراء العديد من العمليات التجميلية.. شيماء علي: نادمة

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وخلال استضافتها في برنامج "مسألة وقت" مع الإعلامي عبر إذاعة "مارينا إف إم"، قالت شيماء إنها لم تكن تفكر جيداً قبل الإقدام على بعض الإجراءات التجميلية، مشيرة إلى أن أولى تجاربها كانت مع نفخ الشفاه، ووصفتها لاحقاً بأنها "خطأ كبير"، مضيفة: "كنت مجنونة وقتها".وتحدثت أيضاً عن تجربة عملية "الغمازة"، التي أجرتها قبل سنوات تحت التخدير الكامل لدى طبيب ألماني، موضحة أنها استغرقت نحو ساعتين وبلغت كلفتها قرابة 1200 .وأشارت إلى أن النتيجة لم تكن كما توقعت، بعدما تعرضت لمضاعفات دفعتها إلى السفر إلى لإجراء تدخل جراحي جديد لتصحيح المشكلة.وفي سياق آخر، نفت شيماء وجود خلافات بينها وبين الكاتبة ، موضحة أن عدم التعاون بينهما يعود إلى عدم حصولها على دور مناسب، بعدما عُرض عليها دور صغير لا يحمل مساحة درامية كافية، فاعتذرت عنه.كما نفت ما تردد عن تلقيها "وصية فنية" من الفنانة الراحلة ، مؤكدة احترامها لخصوصية الأحاديث التي جمعتهما ورفضها كشف تفاصيلها.واختتمت شيماء حديثها بتأثر أثناء استذكار اللحظات الأخيرة التي جمعتها بحياة ، مشيرة إلى أن خبر رحيلها شكّل صدمة كبيرة لها، خصوصاً بعدما لاحظت تدهور حالتها الصحية في آخر زيارة بينهما.