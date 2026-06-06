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فنون ومشاهير

بديا بغاية الإنسجام.. أصالة نصري تطل مع زوجها بعد شائعات طلاقهما (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2026 | 03:27
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بديا بغاية الإنسجام.. أصالة نصري تطل مع زوجها بعد شائعات طلاقهما (فيديو)
بديا بغاية الإنسجام.. أصالة نصري تطل مع زوجها بعد شائعات طلاقهما (فيديو) photos 0
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نشر المستشار السعودي تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام فيديو حسم من خلاله الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول أنباء طلاق الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن. 

وجاء ظهور أصالة إلى جانب زوجها في مقطع فيديو جمع عددًا من صناع الموسيقى في العالم العربي، من بينهم الفنان ماجد المهندس، ووليد الشامي، والمايسترو وليد فايد، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي شركة روتانا للموسيقى، وبديا بانسجام تام. 
 
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وتحدث سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى في الفيديو بكلمة عفوية قائلًا: "كلنا جايين من أجل فيلم سفن دوجز"، لترد أصالة بعبارة لافتة: "أنا حبيته من قبل العرض"، فيما ظهر فائق حسن مبتسمًا ومتفاعلًا مع حديثها، في مشهد عكس حالة من القرب والارتياح بينهما، خصوصًا في ظل الجدل الذي سبق هذا الظهور.

من جهته، علّق تركي آل الشيخ على الفيديو مشيرًا إلى أسماء المشاركين بطريقة ودية، وهو ما أضفى طابعًا غير رسمي على الحدث، وأسهم في مضاعفة التفاعل مع المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق آل الشيخ قائلًا: "صح على أصالة الفيلم يُحب قبل العرض، وحبيبي الغالي فائق حسن، كنت أحسبه سعد لمجرد، بدأت أحب روتانا أكثر منكم يا بنش مارك، تعرفوني ما أشخصن".



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