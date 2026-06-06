بديا بغاية الإنسجام.. أصالة نصري تطل مع زوجها بعد شائعات طلاقهما (فيديو)

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أصالة مع الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" سالم الهندي وجوزها فائق حسن وبعض من نجوم الوطن العربي✨️
لي تقديم التهاني لي المستشار "تركي ال الشيخ" قبل عرض فيلم "7dogs" 🎞#اصالة | @AssalaOfficial pic.twitter.com/uLuGN9wbjs
— Assala Updates (@qdour_a18) June 4, 2026
أصالة مع الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" سالم الهندي وجوزها فائق حسن وبعض من نجوم الوطن العربي✨️
لي تقديم التهاني لي المستشار "تركي ال الشيخ" قبل عرض فيلم "7dogs" 🎞#اصالة | @AssalaOfficial pic.twitter.com/uLuGN9wbjs