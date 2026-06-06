بديا بغاية الإنسجام.. أصالة نصري تطل مع زوجها بعد شائعات طلاقهما (فيديو)

نشر المستشار السعودي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام فيديو حسم من خلاله الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول أنباء طلاق الفنانة أصالة نصري وزوجها الشاعر فائق حسن.



وجاء ظهور أصالة إلى جانب زوجها في مقطع فيديو جمع عددًا من صناع الموسيقى في العالم العربي، من بينهم الفنان ماجد المهندس، ووليد الشامي، والمايسترو وليد فايد، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي شركة للموسيقى، وبديا بانسجام تام.

أصالة مع الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" سالم الهندي وجوزها فائق حسن وبعض من نجوم الوطن العربي✨️



لي تقديم التهاني لي المستشار "تركي ال الشيخ" قبل عرض فيلم "7dogs" 🎞#اصالة | @AssalaOfficial pic.twitter.com/uLuGN9wbjs — Assala Updates (@qdour_a18) June 4, 2026 Advertisement

وتحدث سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى في الفيديو بكلمة عفوية قائلًا: "كلنا جايين من أجل فيلم سفن دوجز"، لترد أصالة بعبارة لافتة: "أنا حبيته من قبل "، فيما ظهر فائق حسن مبتسمًا ومتفاعلًا مع حديثها، في مشهد عكس حالة من القرب والارتياح بينهما، خصوصًا في ظل الجدل الذي سبق هذا الظهور.



، علّق تركي آل الشيخ على الفيديو مشيرًا إلى أسماء المشاركين بطريقة ودية، وهو ما أضفى طابعًا غير رسمي على الحدث، وأسهم في مضاعفة التفاعل مع المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وعلق آل الشيخ قائلًا: "صح على أصالة الفيلم يُحب قبل العرض، وحبيبي الغالي فائق حسن، كنت أحسبه سعد لمجرد، بدأت أحب روتانا أكثر منكم يا بنش مارك، تعرفوني ما أشخصن".





