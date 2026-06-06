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فنون ومشاهير

بعد حملة المشاهير في تركيا.. نتائج جديدة لممثلة شابة وزميلها!

Lebanon 24
06-06-2026 | 06:59
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بعد حملة المشاهير في تركيا.. نتائج جديدة لممثلة شابة وزميلها!
بعد حملة المشاهير في تركيا.. نتائج جديدة لممثلة شابة وزميلها! photos 0
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أظهرت التحاليل المخبرية براءة الممثلة سيريناي ساريكايا بشكل كامل من تعاطي أي مواد غير مشروعة، فيما بيّنت النتائج وجود مؤشرات إيجابية لدى عدد من المشاهير الآخرين في الوسط الفني التركي.

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وكانت السلطات قد أطلقت قبل نحو أسبوعين حملة تدقيق استهدفت 25 شخصية بارزة في مجالات التمثيل والرياضة والغناء وصنّاع المحتوى، في إطار جهود مكافحة المخدرات بين المشاهير.


وقد تم توقيف 20 شخصاً للتحقيق، حيث خضعوا لفحوص طبية وتحاليل دم وشعر، قبل أن يُفرج عن 19 منهم، فيما لا يزال طبيب التجميل الشهير محمد رهشان موقوفاً بقرار قضائي.


وأفادت تقارير صادرة عن معهد الطب العدلي بثبوت إيجابية العينات لدى عدد من الأسماء، من بينهم أونور تونا، وفايزة تشيفليك، وفاطمة أولودان غوغون، ومحمد رهشان، إضافة إلى عثمان هاكتان جانيفي، وأوزغور دينيز جيلات، ولاعبة الكرة الطائرة كبرى إمريين سياهديمير، وثلاثة متهمين آخرين.


في المقابل، جاءت النتائج سلبية لكل من سيريناي ساريكايا، توغتشي بوستا أوغلو، بيركان شاهين، جانسو تيكين، وميرغون جاباس.


ومنذ تشرين الأول الماضي، تكثفت الحملات الأمنية التي طالت عدداً من الشخصيات المعروفة في الإعلام والفن ومواقع التواصل، وأظهرت في أكثر من حالة نتائج مرتبطة بتعاطي مواد مخدرة لدى بعض الأسماء. (روسيا اليوم) 

 
 
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