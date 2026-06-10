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فنون ومشاهير

لن يتزوج مُجدداً.. كاظم الساهر يتحدث للمرة الأولى عن لقاء جمعه بالسيدة فيروز (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2026 | 04:15
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لن يتزوج مُجدداً.. كاظم الساهر يتحدث للمرة الأولى عن لقاء جمعه بالسيدة فيروز (فيديو)
لن يتزوج مُجدداً.. كاظم الساهر يتحدث للمرة الأولى عن لقاء جمعه بالسيدة فيروز (فيديو) photos 0
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تحدث الفنان العراقي كاظم الساهر عن تجربة إنسانية مؤثرة جمعته بالفنانة فيروز في بدايات مشواره الفني. 

وقال الساهر خلال لقائه في برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش انه كان يحرص على لقاء السيدة فيروز بدافع إعجابه الكبير بأعمالها، إلا أن الزيارة حملت له شعورًا مختلفًا بعدما لمس حجم القيود المفروضة على حياة الفنانين.
 
وأشار الساهر إلى ان هذه التجربة دفعته للتفكير في الجانب الإنساني للمشاهير بعيدًا عن الصورة المثالية التي يراها الجمهور، مضيفًا أن الفنان يظل في حالة صراع دائم بين متطلبات الجمهور وحياته الخاصة، ما يجعله بعيدًا عن الاستقرار الكامل.
 
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كما تحدث الساهر عن تجربته الشخصية مع الفقد، مشيرا إلى أثر وفاة زوجته السابقة وأم أبنائه، والتي وصفها بأنها كانت من أصعب المحطات في حياته، واستدعت منه فترة طويلة من التعافي والدعم النفسي.

وكشف انه اتخذ قرارًا نهائيًا بالابتعاد عن فكرة الزواج مجددًا، مفضلًا حياة الهدوء والعزلة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار النفسي والسلام الداخلي.

واعترف أنه لا يزال يشعر بالذنب بسبب مسؤوليته عن فشل زواجهما، ما منعه من الارتباط مجدداً.
 
 
 
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