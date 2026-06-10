لن يتزوج مُجدداً.. كاظم الساهر يتحدث للمرة الأولى عن لقاء جمعه بالسيدة فيروز (فيديو)

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نقد فاخر ..@KadimAlSahirORG #كاظم_الساهر ينتقد السيدة #فيروز
خرجت من عند السيدة فيروز وأنا متأذي !
الفنان محبوس ومسجون شفت حياتها .. حسيت أنها لم تعيش الحياة التي تستحقها مسكينة كلها من أجل أن يبقى أسمها بصورة جمهورها الذي جعلها قديسة ..
الفنان إنسان ممكن يكون أقل من المستوى… pic.twitter.com/4Px8uKdCnb
— خالد البرغش (@khalidfhad) June 9, 2026
نقد فاخر ..@KadimAlSahirORG #كاظم_الساهر ينتقد السيدة #فيروز
خرجت من عند السيدة فيروز وأنا متأذي !
الفنان محبوس ومسجون شفت حياتها .. حسيت أنها لم تعيش الحياة التي تستحقها مسكينة كلها من أجل أن يبقى أسمها بصورة جمهورها الذي جعلها قديسة ..
الفنان إنسان ممكن يكون أقل من المستوى… pic.twitter.com/4Px8uKdCnb
#كاظم_الساهر بلقائه اليوم مع #أنس_بوخش صرّح بأنه بيمتنع عن الزواج مرة ثانية لأن شعوره ما زال مرتبط بـ "أم اولاده" وزوجته الوحيدة "عروبة الساهر" بنت عمه اللي توفت بالـ ٢٠٢٢، رغم إنهم إنفصلوا قبل ٣٠ سنة بال ١٩٩٦ ولكن مازال ضميره يأنبه يكون مع غيرها لإنه كان هو السبب بفشل الزواج! pic.twitter.com/X1V5368iIq
— ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) June 9, 2026
#كاظم_الساهر بلقائه اليوم مع #أنس_بوخش صرّح بأنه بيمتنع عن الزواج مرة ثانية لأن شعوره ما زال مرتبط بـ "أم اولاده" وزوجته الوحيدة "عروبة الساهر" بنت عمه اللي توفت بالـ ٢٠٢٢، رغم إنهم إنفصلوا قبل ٣٠ سنة بال ١٩٩٦ ولكن مازال ضميره يأنبه يكون مع غيرها لإنه كان هو السبب بفشل الزواج! pic.twitter.com/X1V5368iIq