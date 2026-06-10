لن يتزوج مُجدداً.. كاظم الساهر يتحدث للمرة الأولى عن لقاء جمعه بالسيدة فيروز (فيديو)

تحدث الفنان عن تجربة إنسانية مؤثرة جمعته بالفنانة في بدايات مشواره الفني.



وقال خلال لقائه في برنامج ABtalks مع الإعلامي انه كان يحرص على لقاء بدافع إعجابه الكبير بأعمالها، إلا أن الزيارة حملت له شعورًا مختلفًا بعدما لمس حجم القيود المفروضة على حياة الفنانين.



وأشار الساهر إلى ان هذه التجربة دفعته للتفكير في الجانب الإنساني للمشاهير بعيدًا المثالية التي يراها الجمهور، مضيفًا أن الفنان يظل في حالة صراع دائم بين متطلبات الجمهور وحياته الخاصة، ما يجعله بعيدًا عن الاستقرار الكامل.

نقد فاخر ..@KadimAlSahirORG #كاظم_الساهر ينتقد السيدة #فيروز



خرجت من عند السيدة فيروز وأنا متأذي !

الفنان محبوس ومسجون شفت حياتها .. حسيت أنها لم تعيش الحياة التي تستحقها مسكينة كلها من أجل أن يبقى أسمها بصورة جمهورها الذي جعلها قديسة ..

الفنان إنسان ممكن يكون أقل من المستوى… pic.twitter.com/4Px8uKdCnb — خالد البرغش (@khalidfhad) June 9, 2026 Advertisement

كما تحدث الساهر عن تجربته الشخصية مع الفقد، مشيرا إلى أثر وفاة زوجته السابقة وأم أبنائه، والتي وصفها بأنها كانت من أصعب في حياته، واستدعت منه فترة طويلة من التعافي والدعم النفسي.



وكشف انه اتخذ قرارًا نهائيًا بالابتعاد عن فكرة الزواج مجددًا، مفضلًا حياة الهدوء والعزلة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار النفسي والسلام الداخلي.



واعترف أنه لا يزال يشعر بالذنب بسبب مسؤوليته عن فشل زواجهما، ما منعه من الارتباط مجدداً.