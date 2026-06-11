بعد 52 عاماً من التعاون... سبيلبرغ وويليامز يجتمعان مجدداً في "Disclosure Day"

يواصل المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ والمؤلف الموسيقي الشهير ، شراكتهما الفنية التاريخية من خلال فيلم الخيال العلمي الجديد Disclosure Day، الذي يمثل التعاون الثلاثين بينهما منذ أول عمل جمعهما عام 1974.

ويُعد من أبرز الشراكات في تاريخ السينما الحديثة، بعدما قدّما معاً أعمالاً خالدة مثل Jaws وE.T. the Extra-Terrestrial وJurassic Park وSchindler's List وسلسلة Indiana Jones.

ورغم أن كان قد ألمح في وقت سابق إلى أن موسيقى فيلم "Indiana Jones and the Dial of Destiny" قد تكون آخر أعماله السينمائية، فإنه عاد وتراجع عن فكرة الاعتزال، مؤكداً استمراره في العمل مع سبيلبرغ. وكشف الأخير أن المؤلف المخضرم اقترح عليه أسماء أربعة مؤلفين موسيقيين آخرين لتولي المشروع، إلا أن المخرج تمسك بتعاونه معه.

ووصف سبيلبرغ الموسيقى التصويرية لفيلم "Disclosure Day" بأنها من أكثر الأعمال هدوءاً وتحفظاً التي كتبها ويليامز خلال مسيرتهما المشتركة، مشيراً إلى أنها ترافق أحداث الفيلم بأسلوب رقيق يعزز التجربة العاطفية للمشاهدين.

كما أشاد المخرج الأميركي بقدرات ويليامز الاستثنائية، معتبراً أنه من أعظم مؤلفي الموسيقى السينمائية في العصر الحديث، وأن أعماله أسهمت في رفع المستوى العاطفي لأفلامه على مدى عقود.

ومن المقرر أن يُطرح فيلم "Disclosure Day" وألبومه الموسيقي رسمياً في 12 حزيران 2026، ليشكلا محطة جديدة في واحدة من أنجح الشراكات الفنية في تاريخ السينما العالمية.