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فنون ومشاهير

أريانا غراندي تتصدر "بيلبورد هوت 100" بأغنيتها الجديدة

Lebanon 24
11-06-2026 | 16:00
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أريانا غراندي تتصدر بيلبورد هوت 100 بأغنيتها الجديدة
أريانا غراندي تتصدر بيلبورد هوت 100 بأغنيتها الجديدة photos 0
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حققت النجمة أريانا غراندي، إنجازاً جديداً في مسيرتها الفنية بعدما تصدرت أغنيتها الجديدة Hate That I Made You Love Me قائمة الأغاني الأميركية "بيلبورد هوت 100"، لتصبح الأغنية العاشرة لها التي تصل إلى المركز الأول.

وتُعد الأغنية أول إصدار من ألبومها الثامن المرتقب Petal، المقرر طرحه في 31 تموز المقبل، كما تواصل من خلالها غراندي سلسلة استثنائية، إذ إن الأغنية الرئيسية الأولى من كل ألبوماتها الثمانية دخلت مباشرة ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة "هوت 100".

وسجلت الأغنية الجديدة انطلاقة قوية مدفوعة بمبيعات رقمية بلغت نحو 55 ألف نسخة تحميل، مستفيدة من طرح عدة نسخ ومزج موسيقي مختلف لها.

وشارك في كتابة وإنتاج الأغنية المنتج الموسيقي الشهير Max Martin، الذي عزز بدوره أرقامه القياسية في صناعة الموسيقى، بعدما أصبح يمتلك 28 أغنية تصدرت قائمة "هوت 100" كمنتج موسيقي، إلى جانب 30 أغنية شارك في كتابتها أو تأليفها وبلغت المركز الأول.

وفي قائمة الألبومات، حافظ مغني الراب الكندي Drake على صدارة "بيلبورد 200" للأسبوع الثالث على التوالي من خلال ألبومه ICEMAN، رغم تراجع أداء ألبوميه الآخرين اللذين أطلقهما في مايو الماضي.

كما شهدت القائمة دخول ألبوم LEMONADE لفرقة الكيبوب aespa ضمن المراكز العشرة الأولى، مدعوماً بإصدارات متعددة على الأقراص المدمجة.

من جهة أخرى، عاد اسم أسطورة البوب الراحل michael jackson إلى الواجهة بعد الصعود اللافت لأغنيته chicago، التي ارتقت إلى المركز 26 في قائمة "هوت 100"، مستفيدة من انتشارها الواسع عبر منصات البث وتطبيق "تيك توك".

وبفضل هذا النجاح المتأخر، سجل جاكسون إنجازاً تاريخياً جديداً، إذ أصبح أول فنان في تاريخ القائمة الأميركية يحقق دخول أغنية له إلى "هوت 100" في كل عقد زمني منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

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