أريانا غراندي تتصدر "بيلبورد هوت 100" بأغنيتها الجديدة

حققت النجمة ، إنجازاً جديداً في مسيرتها الفنية بعدما تصدرت أغنيتها الجديدة Hate That I Made You Love Me قائمة الأغاني الأميركية " هوت 100"، لتصبح الأغنية العاشرة لها التي تصل إلى المركز الأول.

وتُعد الأغنية أول إصدار من ألبومها الثامن المرتقب Petal، المقرر طرحه في 31 المقبل، كما تواصل من خلالها سلسلة استثنائية، إذ إن الأغنية الرئيسية الأولى من كل ألبوماتها الثمانية دخلت مباشرة ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة "هوت 100".

وسجلت الأغنية الجديدة انطلاقة قوية مدفوعة بمبيعات رقمية بلغت نحو 55 ألف نسخة تحميل، مستفيدة من طرح عدة نسخ ومزج موسيقي مختلف لها.

وشارك في كتابة وإنتاج الأغنية المنتج الموسيقي الشهير Max Martin، الذي عزز بدوره أرقامه القياسية في صناعة الموسيقى، بعدما أصبح يمتلك 28 أغنية تصدرت قائمة "هوت 100" كمنتج موسيقي، إلى جانب 30 أغنية شارك في كتابتها أو تأليفها وبلغت المركز الأول.

وفي قائمة الألبومات، حافظ مغني الراب الكندي Drake على صدارة "بيلبورد 200" للأسبوع الثالث على التوالي من خلال ألبومه ICEMAN، رغم تراجع أداء ألبوميه الآخرين اللذين أطلقهما في الماضي.

كما شهدت القائمة دخول ألبوم LEMONADE لفرقة الكيبوب aespa ضمن المراكز العشرة الأولى، مدعوماً بإصدارات متعددة على الأقراص المدمجة.

من جهة أخرى، عاد اسم أسطورة البوب الراحل إلى الواجهة بعد الصعود اللافت لأغنيته ، التي ارتقت إلى المركز 26 في قائمة "هوت 100"، مستفيدة من انتشارها الواسع عبر منصات البث وتطبيق "تيك توك".

وبفضل هذا النجاح المتأخر، سجل إنجازاً تاريخياً جديداً، إذ أصبح أول تاريخ القائمة الأميركية يحقق دخول أغنية له إلى "هوت 100" في كل عقد زمني منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم.