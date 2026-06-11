في ذكرى الأربعين لوفاته… محبو هاني شاكر يستذكرونه بالصلاة

أطلق محبّو الفنان المصري الراحل هاني شاكر حملة واسعة عبر منصة " " تهدف إلى إتمام ختمة قرآنية كاملة كصدقة جارية وإهداء لروحه، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأربعين لوفاته المقررة اليوم الجمعة.

وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً وتنظيماً بين رواد ، حيث جرى توزيع أجزاء القرآن الثلاثين على المشاركين بشكل منسق عبر التعليقات، لضمان إتمام الختمة كاملة في الموعد المحدد، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للراحل.

وفي السياق ذاته، تتواصل التحضيرات الرسمية لتكريم مسيرة هاني شاكر الفنية، حيث أصدرت وزيرة الثقافة جيهان زكي توجيهاتها إلى المخرج خالد جلال لإعداد رؤية فنية متكاملة لتنظيم حفل تأبين يليق بمشواره الفني.

ومن المقرر أن تستضيف دار الأوبرا المصرية، وتحديداً المسرح الكبير، هذه الاحتفالية التي ستجمع عدداً من نجوم الفن ومحبي الفنان الراحل، في تكريم يسلّط الضوء على إرثه الفني ومسيرته الطويلة.

يُذكر أن هاني شاكر توفي في الثالث من أيار الماضي عن عمر ناهز 73 عاماً في أحد المستشفيات بالعاصمة .