ملحن لبناني شهير يثير الجدل بطلب لنجوى كرم: الذكي بيعرف وقت الاعتزال!

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وقال صفير، في تصريحات تلفزيونية، إن الفنان ينبغي أن يغادر الساحة في الوقت المناسب، مستشهداً بنجوى كرم التي وصفها بصاحبة تاريخ فني كبير.ورفض صفير التقليل من قيمة صوتها، مؤكداً أنها في بداياتها كانت تمتلك صوتاً استثنائياً. وقال: "صوت كرم كان يُكتب عليه كتب، وكانت تجيب جواب ألفاً في الغناء، وهو أمر صعب جداً".واستعاد صفير بعض الأعمال التي جمعته بها في بداياتها، بينها أغنية "دقي يا طبول وغني"، مشيراً إلى أن صوتها في تلك المرحلة كان مختلفاً تماماً.إلا أنه رأى أن السنوات الأخيرة تستوجب، من وجهة نظره، التفكير في الاعتزال، حفاظاً على الصورة الفنية أمام الجمهور.وأوضح صفير أن المطرب يختلف عن الملحن أو الشاعر، لأن الغناء على المسرح يحتاج إلى حركة ومجهود بدني مستمر، بينما يستطيع الملحن والشاعر مواصلة العمل لسنوات طويلة.وشبّه الأمر بمصارعة الثيران في ، قائلاً إن المصارع الذكي يعرف متى يغادر الحلبة قبل أن يتعرض للهزيمة.كما استشهد بالفنانة نموذجاً للفنان الذي عرف متى يبتعد، مشيراً إلى أنه سبق أن ناقش هذا الموضوع مع ابنتها ريما الرحباني. واعتبر أن فيروز حافظت على مكانتها الاستثنائية بعد حفلات كبيرة حضرها رؤساء وملوك، قبل أن تختار الابتعاد عن الساحة.وفي سياق حديثه، انتقد صفير التركيز على الشكل الخارجي وعمليات التجميل في تقييم الفنانين، مؤكداً أن النجومية لا تُبنى على الجمال فقط، بل على الموهبة والحضور والكاريزما، كما ظهر في تجارب وديع الصافي وفيروز وعبد الحليم حافظ وعادل إمام. (العين)