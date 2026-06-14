خلع سترته على المسرح.. وائل كفوري يمازح جمهوره: "عين عين" (فيديو)

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A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
وائل كفوري يتألق في أبوظبي بأداء “شو مشتقلي”.. جاذبية، كاريزما، وحضور استثنائي أسر قلوب الجمهور، بإطلالة وأناقة تذكرنا بجورج كلوني. 🎤#وائل_كفوري #شو_مشتقلي #أبوظبي #حفلات_أبوظبي #كاريزما #نجوم_الغناء@waelkfoury pic.twitter.com/KsdzjoNOqk
— كوليس (@Coulissemag) June 14, 2026
وائل كفوري يتألق في أبوظبي بأداء “شو مشتقلي”.. جاذبية، كاريزما، وحضور استثنائي أسر قلوب الجمهور، بإطلالة وأناقة تذكرنا بجورج كلوني. 🎤#وائل_كفوري #شو_مشتقلي #أبوظبي #حفلات_أبوظبي #كاريزما #نجوم_الغناء@waelkfoury pic.twitter.com/KsdzjoNOqk