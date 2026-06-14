خلع سترته على المسرح.. وائل كفوري يمازح جمهوره: "عين عين" (فيديو)

أحيا الفنان اللبناني حفلاً مميزاً في ، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي شاركه الغناء والضحك في أكثر من محطة خلال الأمسية.



ومازح الحضور قائلاً: "بتسمحولي اشلح الجاكيت؟"، ليرد الجمهور بحماسة: "أكيد".



وشهد الحفل موقفاً طريفاً بعدما كاد المايكروفون أن يسقط من يده على المسرح، فبادر ضاحكاً بالقول: "عين عين"، وسط تصفيق وتفاعل كبيرين من الحاضرين.

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وقدم كفوري باقة من أجمل أغانيه التي رددها الجمهور معه، من بينها أغنيته الجديدة "شو مشتقلي"، إلى جانب عدد من أبرز أعماله التي أشعلت أجواء الحفل.



وتصدر الحفل الترند، بعدما انتشرت مقاطع فيديو من الأمسية بشكل واسع على . وقدم كفوري باقة من أجمل أغانيه التي رددها الجمهور معه، من بينها أغنيته الجديدة "شو مشتقلي"، إلى جانب عدد من أبرز أعماله التي أشعلت أجواء الحفل.وتصدر الحفل الترند، بعدما انتشرت مقاطع فيديو من الأمسية بشكل واسع على .