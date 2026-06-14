تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"The Voice Kids" يقترب من نصف النهائي.. أسماء تأهلت وأخرى تنتظر فرصة العودة

Lebanon 24
14-06-2026 | 04:05
A-
A+
The Voice Kids يقترب من نصف النهائي.. أسماء تأهلت وأخرى تنتظر فرصة العودة
The Voice Kids يقترب من نصف النهائي.. أسماء تأهلت وأخرى تنتظر فرصة العودة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اقترب برنامج "the voice Kids" في موسم 2026 من مراحله الحاسمة، بعد اكتمال قائمة المتأهلين إلى نصف النهائي، عقب حلقة "المواجهة الأخيرة" التي شهدت منافسات قوية وقرارات صعبة للمدربين.
Advertisement

ووجد المدربون داليا مبارك ورامي صبري والشامي أنفسهم أمام اختيارات دقيقة، بسبب تقارب مستويات المواهب الـ12 التي خاضت العروض الفردية، بواقع أربعة مشتركين في كل فريق، قبل أن يتأهل اثنان فقط من كل فريق.

وفي فريق الشامي، قدّم محمد شعلان وزكريا الصبونجي وساري الصليبي وآدم بلكحلة عروضاً قوية، قبل أن يختار الشامي كلاً من ساري الصليبي وزكريا الصبونجي للتأهل. وقال لأعضاء فريقه: "قضينا وقتاً طويلاً عشنا فيه لحظات حلوة وصعبة، أحبكم بغض النظر عن أي شيء".

أما رامي صبري، فاعتمد معيار الأداء الأفضل في الاختيار، بعدما تنافس في فريقه سلمى محمد وزياد السحاتي وكريستينا ميراكيان ومحمد عادل. وفي نهاية الحلقة، اختار محمد عادل وزياد السحاتي لمواصلة المشوار نحو اللقب.

وفي فريق داليا مبارك، اشتدت المنافسة بين مراد فجر ولما قيس وكرمة جرجس وآدم زين الدين، وسط تأثر واضح من المدربة التي أقرت بصعوبة القرار، قبل أن تمنح بطاقتي التأهل إلى آدم زين الدين ولما قيس.

ومع خروج ستة متسابقين من المنافسة، طلب المدربون منح فرصة إضافية لبعض المواهب المستبعدة، ليتم اختيار ثلاثة منهم للعودة في حلقة نصف النهائي المقبلة.

وضمت قائمة المرشحين للعودة محمد شعلان وآدم بلكحلة من فريق الشامي، وكرمة جرجس ومراد فجر من فريق داليا مبارك، وسلمى محمد وكريستينا ميراكيان من فريق رامي صبري.

وكانت الحلقة السابقة قد شهدت انتهاء مرحلة "المواجهات"، حيث تأهلت سلمى محمد عن فريق رامي، ولما قيس عن فريق داليا، وزكريا الصبونجي ومحمد شعلان عن فريق الشامي، ليكتمل تشكيل الفرق قبل "المواجهة الأخيرة".

ومع اقتراب الموسم من نهايته، يواصل الجمهور تفاعله مع المواهب الصغيرة، وسط ترقب للأسماء التي ستصل إلى الحلقة النهائية وتنافس على اللقب. (العين)
مواضيع ذات صلة
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:45:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي في حالة تأهل قصوى للعودة للقتال مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:45:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة في عيد القديس جاورجيوس: بيروت "المفجوعة" تنتظر الحقيقة والعدالة
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:45:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:45:31 Lebanon 24 Lebanon 24

زين الدين

the voice

الاختيار

الشامي

الصليب

صليبي

الشام

العين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:55 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:20 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:55 | 2026-06-14
Lebanon24
01:20 | 2026-06-14
Lebanon24
23:00 | 2026-06-13
Lebanon24
16:00 | 2026-06-13
Lebanon24
14:00 | 2026-06-13
Lebanon24
12:25 | 2026-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24