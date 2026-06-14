"The Voice Kids" يقترب من نصف النهائي.. أسماء تأهلت وأخرى تنتظر فرصة العودة

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ووجد المدربون داليا مبارك ورامي صبري والشامي أنفسهم أمام اختيارات دقيقة، بسبب تقارب مستويات المواهب الـ12 التي خاضت العروض الفردية، بواقع أربعة مشتركين في كل فريق، قبل أن يتأهل اثنان فقط من كل فريق.وفي فريق ، قدّم محمد شعلان وزكريا الصبونجي وساري الصليبي وآدم بلكحلة عروضاً قوية، قبل أن يختار الشامي كلاً من ساري الصليبي وزكريا الصبونجي للتأهل. وقال لأعضاء فريقه: "قضينا وقتاً طويلاً عشنا فيه لحظات حلوة وصعبة، أحبكم بغض النظر عن أي شيء".أما رامي صبري، فاعتمد معيار الأداء الأفضل في ، بعدما تنافس في فريقه سلمى محمد وزياد السحاتي وكريستينا ميراكيان ومحمد عادل. وفي نهاية الحلقة، اختار محمد عادل وزياد السحاتي لمواصلة المشوار نحو اللقب.وفي فريق داليا مبارك، اشتدت المنافسة بين مراد فجر ولما قيس وكرمة وآدم ، وسط تأثر واضح من المدربة التي أقرت بصعوبة القرار، قبل أن تمنح بطاقتي التأهل إلى آدم زين الدين ولما قيس.ومع خروج ستة متسابقين من المنافسة، طلب المدربون منح فرصة إضافية لبعض المواهب المستبعدة، ليتم اختيار ثلاثة منهم للعودة في حلقة نصف النهائي المقبلة.وضمت قائمة المرشحين للعودة محمد شعلان وآدم بلكحلة من فريق الشامي، وكرمة جرجس ومراد فجر من فريق داليا مبارك، وسلمى محمد وكريستينا ميراكيان من فريق رامي صبري.وكانت الحلقة السابقة قد شهدت انتهاء مرحلة "المواجهات"، حيث تأهلت سلمى محمد عن فريق رامي، ولما قيس عن فريق داليا، وزكريا الصبونجي ومحمد شعلان عن فريق الشامي، ليكتمل تشكيل الفرق قبل "المواجهة الأخيرة".ومع اقتراب الموسم من نهايته، يواصل الجمهور تفاعله مع المواهب الصغيرة، وسط ترقب للأسماء التي ستصل إلى الحلقة النهائية وتنافس على اللقب. (العين)