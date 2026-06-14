بعد شائعات الانفصال.. ظهور مفاجئ يعيد نجمة "شراب التوت" إلى الواجهة

عادت الممثلة إفريم ألاسيا إلى واجهة الاهتمام الإعلامي بعد ظهورها برفقة الممثل كرم أليشيك في ، في أول إطلالة مشتركة لهما عقب الأنباء التي تحدثت عن استئناف علاقتهما العاطفية بعد فترة من الانفصال.

ورصدت عدسات المصورين خلال تواجدهما في المطار، حيث لفتت ملامح الجدية وعدم الارتياح على وجه ألاسيا انتباه المتابعين، بعدما تجاهلت الحاضرة ولم تدلِ بأي تصريحات.

وكانت علاقة ألاسيا وأليشيك قد بدأت قبل نحو عامين خلال تعاونهما في مسرحية "هل ينتهي الحب؟"، قبل أن تتحول الشراكة الفنية إلى علاقة عاطفية حظيت باهتمام واسع في الأوساط الفنية التركية.

وشهدت العلاقة خلال الفترة الماضية محطات متباينة بين الانفصال والمصالحة، وسط تقارير تحدثت عن خلافات بين الطرفين، إضافة إلى تكهنات غذّتها منشورات متبادلة عبر .

ورغم الشائعات التي تحدثت سابقاً عن انتهاء العلاقة نهائياً، فإن ظهورهما الأخير معاً أعاد الحديث عن منحهما العلاقة فرصة جديدة، في وقت يترقب فيه المتابعون ما إذا كانت هذه العودة ستؤسس لمرحلة أكثر استقراراً في علاقتهما.