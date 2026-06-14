تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد شائعات الانفصال.. ظهور مفاجئ يعيد نجمة "شراب التوت" إلى الواجهة

Lebanon 24
14-06-2026 | 14:00
A-
A+
بعد شائعات الانفصال.. ظهور مفاجئ يعيد نجمة شراب التوت إلى الواجهة
بعد شائعات الانفصال.. ظهور مفاجئ يعيد نجمة شراب التوت إلى الواجهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عادت الممثلة التركية إفريم ألاسيا إلى واجهة الاهتمام الإعلامي بعد ظهورها برفقة الممثل كرم أليشيك في المطار، في أول إطلالة مشتركة لهما عقب الأنباء التي تحدثت عن استئناف علاقتهما العاطفية بعد فترة من الانفصال.

ورصدت عدسات المصورين الثنائي خلال تواجدهما في المطار، حيث لفتت ملامح الجدية وعدم الارتياح على وجه ألاسيا انتباه المتابعين، بعدما تجاهلت وسائل الإعلام الحاضرة ولم تدلِ بأي تصريحات.

وكانت علاقة ألاسيا وأليشيك قد بدأت قبل نحو عامين خلال تعاونهما في مسرحية "هل ينتهي الحب؟"، قبل أن تتحول الشراكة الفنية إلى علاقة عاطفية حظيت باهتمام واسع في الأوساط الفنية التركية.

وشهدت العلاقة خلال الفترة الماضية محطات متباينة بين الانفصال والمصالحة، وسط تقارير تحدثت عن خلافات بين الطرفين، إضافة إلى تكهنات غذّتها منشورات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الشائعات التي تحدثت سابقاً عن انتهاء العلاقة نهائياً، فإن ظهورهما الأخير معاً أعاد الحديث عن منحهما العلاقة فرصة جديدة، في وقت يترقب فيه المتابعون ما إذا كانت هذه العودة ستؤسس لمرحلة أكثر استقراراً في علاقتهما.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تغيّر شكله كثيراً.... بطل مسلسل "شراب التوت" يُثير الجدل بإطلالته شاهدوا الفيديو
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لمتابعي مسلسل "شراب التوت".. اقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خمول مفاجئ بعد الظهر.. "الظاهرة الشائعة" التي تصيب الملايين
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شائعات الإنفصال عن زوجها فائق حسن.. أصالة بدأت رسميا إجراءات الطلاق!
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

وسائل الإعلام

شراب التوت

التركية

الثنائي

المطار

التركي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:05 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:55 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-14
Lebanon24
10:02 | 2026-06-14
Lebanon24
07:25 | 2026-06-14
Lebanon24
04:05 | 2026-06-14
Lebanon24
02:55 | 2026-06-14
Lebanon24
01:20 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24