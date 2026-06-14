الأمير هاري وزوجته خارج قائمة زفاف تايلور سويفت

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تستمر النجمة الأميركية تايلور سويفت في تصدر الاهتمام الإعلامي، مع تصاعد التكهنات حول حفل زفافها المرتقب من نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، وسط ترقب واسع لتفاصيل الحدث الذي يُتوقع أن يحظى بمتابعة عالمية.
وأثارت تقارير إعلامية جدلاً بعد حديثها عن استبعاد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من قائمة المدعوين، ما فتح باب التساؤلات حول خلفيات هذا القرار.
وبحسب مصادر مقربة من سويفت، فإن الاختيار لا يرتبط بأي خلافات، بل يأتي ضمن توجهها لإقامة حفل محدود يقتصر على دائرة ضيقة من الأصدقاء المقربين.
وأوضحت المصادر أن سويفت ترغب في الابتعاد عن مظاهر البهرجة الإعلامية التي ترافق عادة حفلات زفاف المشاهير، مفضلة طابعاً شخصياً أكثر خصوصية.
وفي ظل غياب أي إعلان رسمي من الطرفين حول تفاصيل الزفاف أو موعده، تواصل وسائل الإعلام تداول تكهنات حول مكان إقامته، حيث رجحت تقارير أن يكون في نيويورك.