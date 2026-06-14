فنان أميركي بين ضحايا تحطم مروحيتين في ريو دي جانيرو

أفادت الشرطة البرازيلية لوكالة «فرانس برس» بأن المغني الأميركي تري كان على متن إحدى المروحيتين اللتين اصطدمتا وتحطمتا في مدينة ريو دي جانيرو، ، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنهما.

وقالت فرق الإطفاء في إن الحادث أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أن المروحيتين اصطدمتا في الجو فوق منطقة غرب ريو دي جانيرو قبل أن تسقطا على أرض تابعة لمعرض سيارات كهربائية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم عشرات المركبات.

وأضافت السلطات أن اسم أوليفر تري ورد ضمن قائمة الركاب التي أصدرتها الشرطة، فيما لم يتم التعرف رسمياً على هوية الضحايا بسبب شدة الحروق التي لحقت بهم.

ووقع الحادث في منطقة ريكريو دوس بانديرانتس، حيث أظهرت صور من موقع التحطم تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع الحريق.

وتحقق السلطات البرازيلية في ملابسات الحادث، في وقت تُعد فيه حوادث الطيران الخفيف من الحوادث المتكررة نسبياً في البلاد.