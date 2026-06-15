"شيف" لبنانيّة شهيرة تُوضح سبب عدم طبخها للنازحين: "ما بدي اسمع نفس المسبات"

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أكدت الطباخة #عبير_الصغير أن الجنوب وبيروت هما جزء من لبنان، لكنها رفضت الطبخ للنازحين بسبب ما تعرّضت له سابقا من شتائم‼️
وقالت:«جنوبنا جزء من بلدي، وبيروت إلنا بدي ازعل ليش بديش ازعل بس انا هيدي السنة صراحة ما كنت رح انزل اطبخ»
وأضافت ساخرة من أصحاب الحملات ضدها:«يعطيكم… pic.twitter.com/N7VY7c5eFe
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) June 14, 2026
أكدت الطباخة #عبير_الصغير أن الجنوب وبيروت هما جزء من لبنان، لكنها رفضت الطبخ للنازحين بسبب ما تعرّضت له سابقا من شتائم‼️
وقالت:«جنوبنا جزء من بلدي، وبيروت إلنا بدي ازعل ليش بديش ازعل بس انا هيدي السنة صراحة ما كنت رح انزل اطبخ»
وأضافت ساخرة من أصحاب الحملات ضدها:«يعطيكم… pic.twitter.com/N7VY7c5eFe