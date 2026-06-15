"شيف" لبنانيّة شهيرة تُوضح سبب عدم طبخها للنازحين: "ما بدي اسمع نفس المسبات"

تحدّثت الشيف عبير الصغير، عن سبب عدم تقديمها الوجبات إلى .

وقالت الصغير للإعلامية الزيّات: "صراحة هيدي السنة ما كنت رح انزل اطبخ، لأن ما بدي اسمع نفس المسبات تبع هاديك السنة".

وأضافت: "ما دخل السياسة بالموضوع، أنا ما بحكي سياسة ولا دخلي بالسياسة، أنا عم بحمي حالي من حكي الناس وما بدي ارجع اسمع نفس الحكي صراحة".

وتابعت: "ما بصير اذا ما نزل لازم ينسب، ما هو نزل هاديك المرة وانسب، ففضلت السكوت خلصوا الحملة على مهلكن يعطيكن العافية".