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فنون ومشاهير

"شيف" لبنانيّة شهيرة تُوضح سبب عدم طبخها للنازحين: "ما بدي اسمع نفس المسبات"

Lebanon 24
15-06-2026 | 07:46
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شيف لبنانيّة شهيرة تُوضح سبب عدم طبخها للنازحين: ما بدي اسمع نفس المسبات
شيف لبنانيّة شهيرة تُوضح سبب عدم طبخها للنازحين: ما بدي اسمع نفس المسبات photos 0
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تحدّثت الشيف عبير الصغير، عن سبب عدم تقديمها الوجبات إلى النازحين.
 
 
وقالت الصغير للإعلامية رابعة الزيّات: "صراحة هيدي السنة ما كنت رح انزل اطبخ، لأن ما بدي اسمع نفس المسبات تبع هاديك السنة".
 
 
وأضافت: "ما دخل السياسة بالموضوع، أنا ما بحكي سياسة ولا دخلي بالسياسة، أنا عم بحمي حالي من حكي الناس وما بدي ارجع اسمع نفس الحكي صراحة".
 
 
وتابعت: "ما بصير اذا ما نزل لازم ينسب، ما هو نزل هاديك المرة وانسب، ففضلت السكوت خلصوا الحملة على مهلكن يعطيكن العافية".
 
 
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