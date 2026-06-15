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فنون ومشاهير

خبر حزين.. وفاة فنان عربي عن عمر ناهز 88 عاماً

Lebanon 24
15-06-2026 | 15:02
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خبر حزين.. وفاة فنان عربي عن عمر ناهز 88 عاماً
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خيّم الحزن على الساحة الفنية التونسية بعد رحيل الفنان والمطرب التونسي كمال رؤوف النقاطي عن عمر ناهز 88 عاماً، إثر معاناة مع المرض، لتنتهي بذلك مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود وترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الأغنية التونسية.

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وأعلنت عائلة الراحل صباح اليوم الإثنين خبر وفاته، مشيرة إلى أن مراسم الدفن ستُقام بعد صلاة العصر في مقبرة الجلاز بالعاصمة تونس.

ويُعد النقاطي من أبرز نجوم الأغنية التونسية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، إذ وُلد في العاصمة التونسية وينحدر من عائلة عريقة في مدينة القيروان.


ومنذ سنواته الأولى، أظهر شغفاً كبيراً بالموسيقى والغناء، حيث اعتاد أداء أغنيات كبار المطربين المصريين الذين كانوا يحظون بشعبية واسعة في تلك الفترة، وعُرف في بداياته الفنية بلقب "حميدو".

وانطلقت مسيرته الفنية أواخر خمسينيات القرن الماضي عبر برنامج الهواة الذي كانت تبثه الإذاعة التونسية، حيث فاز بالجائزة الأولى، في محطة شكّلت نقطة انطلاق حقيقية نحو عالم الفن.

وبعد مشاركته في حفل لجمعية قدماء الصادقية نُقل مباشرة عبر أثير الإذاعة، التحق بالإذاعة التونسية وسجّل أولى أغنياته بعنوان "في غابة جميلة تلاقينا"، لتبدأ بعدها رحلة فنية حافلة بالعطاء والنجاحات.

وخلال مشواره الفني، قدّم الراحل نحو 300 أغنية باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، وتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين. كما شارك عام 1966 في أول منوعة فنية بُثّت بمناسبة افتتاح التلفزة التونسية، قبل أن يحيي العديد من الحفلات في تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية، ليبقى اسمه حاضراً في ذاكرة الأغنية التونسية لعقود طويلة.

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