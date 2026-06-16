تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

توفيت عن عمر 35 عاماً فقط.. تشييع نجمة "شراب التوت" الفنانة التركية الشهيرة إلى مثواها الأخير (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2026 | 01:50
A-
A+
توفيت عن عمر 35 عاماً فقط.. تشييع نجمة شراب التوت الفنانة التركية الشهيرة إلى مثواها الأخير (فيديو)
توفيت عن عمر 35 عاماً فقط.. تشييع نجمة شراب التوت الفنانة التركية الشهيرة إلى مثواها الأخير (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شيّعت الممثلة التركية إيجي أرتيم (35 عاما) أمس الإثنين إلى مثواها الأخير. 

وانتشر فيديو يوثق لحظة نقل الجثمان، حيث ظهرت عائلتها في حالة انهيار وبكاء شديد، في وداع مؤلم للفنانة التي رحلت بشكل مفاجئ.
 
Advertisement
 
 
وتوفيت إيجي داخل منزلها، إثر أزمة صحية مفاجئة، وأفادت المعلومات الأولية بأنها تعرّضت لوعكة صحية حادة أثناء وجودها برفقة والدتها يوم الاثنين 15 حزيران قبل أن تفارق الحياة بشكل مفاجئ.

وأوضح محاميها أوغور غوكويون في بيان أن الوفاة حدثت قرابة الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أنقرة داخل منزلها، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية ترجّح أن السبب أزمة قلبية مفاجئة.

وأضاف أن السبب النهائي للوفاة لن يُحسم إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي، مؤكدًا أن النتائج الرسمية ستُعلن فور الانتهاء من إجراءات التشريح.

وكانت إيجي احتفلت بعيد ميلادها الخامس والثلاثين قبل يوم واحد فقط من رحيلها.

واشتُهرت إيجي بدورها في مسلسل "شراب التوت"، الذي منحها حضورًا واسعًا في الدراما التركية. 

مواضيع ذات صلة
بعد شائعات الانفصال.. ظهور مفاجئ يعيد نجمة "شراب التوت" إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 12:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24
والدها تسلّم جثمانها.. إليكم موعد جنازة بطلة "شراب التوت" وهذا ما أظهرته نتائج التحقيقات
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 12:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر فنيّ حزين... وفاة بطلة مسلسل "شراب التوت" بعد إحتفالها بعيد ميلادها
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 12:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تغيّر شكله كثيراً.... بطل مسلسل "شراب التوت" يُثير الجدل بإطلالته شاهدوا الفيديو
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 12:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الطب الشرعي

شراب التوت

يوم واحد

التركي

أنقرة

الشرع

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:02 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-06-16
Lebanon24
03:45 | 2026-06-16
Lebanon24
00:04 | 2026-06-16
Lebanon24
23:00 | 2026-06-15
Lebanon24
15:02 | 2026-06-15
Lebanon24
12:55 | 2026-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24