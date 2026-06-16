توفيت عن عمر 35 عاماً فقط.. تشييع نجمة "شراب التوت" الفنانة التركية الشهيرة إلى مثواها الأخير (فيديو)

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Ece İrtem’in cenazesi, evinden alındı...
SON DAKİKA | Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti. Dün 35. Yaş gününü doğum gününü kutlamıştı.
evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaş 35 #kızılçıkşerbetipic.twitter.com/Ws3lIwxoHu
— mühendisyen (@muhendisyenn) June 15, 2026
Ece İrtem’in cenazesi, evinden alındı...
SON DAKİKA | Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti. Dün 35. Yaş gününü doğum gününü kutlamıştı.
evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaş 35 #kızılçıkşerbetipic.twitter.com/Ws3lIwxoHu