أصيبت بورم في الثدي للمرة الثالثة.. نجمة تركية شهيرة تخضغ قريبا لعملية جراحية

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أعلنت الممثلة جيمري بايسال استعدادها للخضوع لعملية جراحية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك لاستئصال ورم حميد في الثدي.وأوضحت نجمة مسلسل "ورود وذنوب" أنها فضّلت الأمر بنفسها قبل انتشار أي أو شائعات قد تثير البلبلة.وأشارت إلى انها ستستغل فترة إجازتها الحالية لإجراء العملية الجراحية ومتابعة العلاج، موضحة أن هذا القرار جاء بعد استشارة الأطباء المختصين ومتابعة طبية دقيقة لحالتها الصحية.وأضافت أن التدخل الجراحي يندرج ضمن خطة مستمرة تهدف إلى التعامل مع الأورام الحميدة التي ظهرت لديها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.وستكون هذه العملية الثالثة من نوعها، بعدما سبق أن خضعت لعمليتين جراحيتين مماثلتين نتيجة ظهور أورام حميدة بشكل متكرر، الأمر الذي فرض عليها الاستمرار في المراقبة الطبية الدورية وإجراء الفحوص اللازمة بشكل منتظم للتأكد من استقرار حالتها.ولفتت بايسال إلى أنها تتابع حالتها الصحية طويلة بالتعاون مع فريقها الطبي، مؤكدة أن جميع الفحوصات التي أجرتها أظهرت أن الورم حميد ولا يحمل أي مؤشرات مقلقة.