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فنون ومشاهير

خبر حزين.. وفاة ملحن شهير!

Lebanon 24
16-06-2026 | 09:58
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خبر حزين.. وفاة ملحن شهير!
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خيّم الحزن على الوسط الموسيقي المصري، اليوم، عقب الإعلان عن وفاة الملحن المصري البارز صلاح رضا، من دون الكشف عن أسباب الوفاة حتى الآن.

وينتمي الراحل إلى أسرة فنية معروفة، إذ يُعد شقيق رائدي الاستعراض علي رضا ومحمود رضا، مؤسسي "فرقة رضا" التي شكّلت علامة فارقة في تاريخ الفنون الاستعراضية المصرية.

كما ارتبط اسمه بالوسط الفني من خلال زواجه من الراقصة ليلى عبد الغني، إحدى نجمات الفرقة، وابنة المطرب الراحل عبد الغني السيد.

وقدّم الراحل خلال مسيرته بصمة لافتة في مجال الموسيقى التصويرية والألحان، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية التي برزت في حقبة السبعينيات، من بينها: "زهور برية"، "البنات لازم تتجوز"، "يا رب توبة"، و"حكمتك يا رب".

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