مفاجأة كبرى لتايلور سويفت تُحضَّر في بنسلفانيا

تستعد النجمة للاحتفال بزفافها إلى كيلسي عبر حدث ضخم يُرجّح أن يُقام في ، حيث يجري حالياً بناء مسرح عملاق بشكل سري في منشأة إنتاج بولاية بنسلفانيا.

وحسب تقارير موقع TMZ يتم تشييد المسرح داخل مجمع "روك ليتيتز" في مدينة ليتيتز، وهو مركز معروف بتجهيز المسارح الخاصة بالجولات الفنية العالمية. وأشارت المصادر إلى أن المشروع يتم في مستودع يخضع لإجراءات أمنية مشددة، مؤكدة أن المسرح لا يرتبط بأي جولة موسيقية حالية أو مقبلة.

وأضافت المصادر أن فرقة موسيقية ستحيي المناسبة، فيما سيُتاح لبعض الضيوف الصعود إلى المسرح وتقديم فقرات غنائية، مستفيدين من دائرة أصدقاء الفنية.

كما أفادت مصادر مقربة من المدعوين بأن حفل الزفاف نفسه سيُقام قبل الثالث من ، في ، على أن يكون عدد الحضور أقل بكثير من قائمة المدعوين التي تضم أكثر من ألف شخص للاحتفال الكبير.