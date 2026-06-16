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فنون ومشاهير

مفاجأة كبرى لتايلور سويفت تُحضَّر في بنسلفانيا

Lebanon 24
16-06-2026 | 14:00
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مفاجأة كبرى لتايلور سويفت تُحضَّر في بنسلفانيا
مفاجأة كبرى لتايلور سويفت تُحضَّر في بنسلفانيا photos 0
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تستعد النجمة تايلور سويفت للاحتفال بزفافها إلى ترافيس كيلسي عبر حدث ضخم يُرجّح أن يُقام في ماديسون سكوير غاردن، حيث يجري حالياً بناء مسرح عملاق بشكل سري في منشأة إنتاج بولاية بنسلفانيا.

وحسب تقارير موقع TMZ يتم تشييد المسرح داخل مجمع "روك ليتيتز" في مدينة ليتيتز، وهو مركز معروف بتجهيز المسارح الخاصة بالجولات الفنية العالمية. وأشارت المصادر إلى أن المشروع يتم في مستودع يخضع لإجراءات أمنية مشددة، مؤكدة أن المسرح لا يرتبط بأي جولة موسيقية حالية أو مقبلة.

وأضافت المصادر أن فرقة موسيقية ستحيي المناسبة، فيما سيُتاح لبعض الضيوف الصعود إلى المسرح وتقديم فقرات غنائية، مستفيدين من دائرة أصدقاء الثنائي الفنية.

كما أفادت مصادر مقربة من المدعوين بأن حفل الزفاف نفسه سيُقام قبل الثالث من تموز، في ماديسون سكوير غاردن، على أن يكون عدد الحضور أقل بكثير من قائمة المدعوين التي تضم أكثر من ألف شخص للاحتفال الكبير.

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