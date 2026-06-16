تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

غضب واسع من رود ستيوارت بسبب المونديال

Lebanon 24
16-06-2026 | 23:00
A-
A+
غضب واسع من رود ستيوارت بسبب المونديال
غضب واسع من رود ستيوارت بسبب المونديال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثار مغنّي الروك البريطاني رود ستيوارت موجة غضب بين جمهوره بعد إلغائه حفلاً كان مقرراً في كاليفورنيا بسبب مشاكل صحية، قبل أن يظهر في اليوم التالي وهو في حالة جيدة خلال سفره إلى بوسطن لمتابعة مباراة في كأس العالم.

وكان من المقرر أن يحيي ستيوارت (٨١ عاماً) حفلاً في مدينة تشولا فيستا، إلا أنه أعلن قبل ساعات من الصعود إلى المسرح إلغاء الحفل، موضحاً أنه يعاني من التهاب حاد في الجهاز التنفسي العلوي تسبب في التهاب الحنجرة، وبناءً على نصائح الأطباء لم يتمكن من الأداء.

لكن المفاجأة جاءت في اليوم التالي، عندما نشر ستيوارت مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهره برفقة ابنيه على متن طائرة خاصة في طريقه لمتابعة مباراة في كأس العالم، وهو ما اعتبره كثير من جمهوره تصرفاً غير مبرر.

وأثار هذا التناقض غضب عدد من المعجبين الذين عبّروا عن استيائهم في التعليقات، معتبرين أن السفر لحضور مباراة رياضية بعد إلغاء الحفل بحجة المرض أمر “غير مقنع” و”مخيب للآمال”، خاصة أن بعضهم قطع مسافات طويلة لحضور الحفل الملغى.

وانقسمت ردود الفعل بين من تفهّم وضعه الصحي، وبين من رأى أن التصرف افتقد إلى الحس تجاه الجمهور الذي كان ينتظر الحفل، في وقت اعتبر فيه آخرون أن ما حدث يعكس تجاهلاً لمشاعر المعجبين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب المونديال.. لبنانيون تلقوا تحذيرات
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الإصابة.. لاعبان أردنيان لن يُشاركا في المونديال
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران في المونديال؟ اقتراح أميركي يثير جدلاً واسعاً
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تأخير انطلاق مباريات المونديال يثير الانتباه.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

كاليفورنيا

البريطاني

بوسطن

رياضي

المون

فيستا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:53 | 2026-06-17
Lebanon24
00:38 | 2026-06-17
Lebanon24
16:00 | 2026-06-16
Lebanon24
14:00 | 2026-06-16
Lebanon24
09:58 | 2026-06-16
Lebanon24
09:53 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24