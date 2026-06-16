غضب واسع من رود ستيوارت بسبب المونديال

أثار مغنّي الروك رود موجة غضب بين جمهوره بعد إلغائه حفلاً كان مقرراً في بسبب مشاكل صحية، قبل أن يظهر في اليوم التالي وهو في حالة جيدة خلال سفره إلى لمتابعة مباراة في .

وكان من المقرر أن يحيي ستيوارت (٨١ عاماً) حفلاً في مدينة تشولا ، إلا أنه أعلن قبل ساعات من الصعود إلى المسرح إلغاء الحفل، موضحاً أنه يعاني من التهاب حاد في الجهاز التنفسي العلوي تسبب في التهاب الحنجرة، وبناءً على نصائح الأطباء لم يتمكن من الأداء.

لكن المفاجأة جاءت في اليوم التالي، عندما نشر ستيوارت مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهره برفقة ابنيه على متن طائرة خاصة في طريقه لمتابعة مباراة في كأس العالم، وهو ما اعتبره كثير من جمهوره تصرفاً غير مبرر.

وأثار هذا التناقض غضب عدد من المعجبين الذين عبّروا عن استيائهم في التعليقات، معتبرين أن السفر لحضور مباراة رياضية بعد إلغاء الحفل بحجة المرض أمر “غير مقنع” و”مخيب للآمال”، خاصة أن بعضهم قطع مسافات طويلة لحضور الحفل الملغى.

وانقسمت ردود الفعل بين من تفهّم وضعه الصحي، وبين من رأى أن التصرف افتقد إلى الحس تجاه الجمهور الذي كان ينتظر الحفل، في وقت اعتبر فيه آخرون أن ما حدث يعكس تجاهلاً لمشاعر المعجبين.