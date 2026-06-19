سبب تأجيل إطلاق أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة

أعلن مدير أعمال الفنانة ، ناصر بجاتو، سبب تأجيل طرح الأغنية الجديدة التي كان من المقرر إصدارها خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن القرار لا يتعلق بأي مشكلات فنية أو إنتاجية، وإنما جاء لأسباب مرتبطة بتوقيت الطرح.

وأوضح بجاتو، أن الأغنية كانت جاهزة بشكل كامل للعرض على الجمهور، وكان من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، إلا أن فريق العمل رأى أن موعد الإصدار يتزامن مع انطلاق منافسات ، وهو ما قد يؤثر على حجم التفاعل المتوقع مع الأغنية.

وأشار إلى أن متابعة الكبرى تستحوذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور، خاصة خلال الأيام الأولى من المنافسات، وهو ما دفع القائمين على العمل إلى تأجيل موعد الطرح إلى وقت لاحق يتيح فرصة أكبر لوصول الأغنية إلى أكبر عدد من المستمعين.

وأكد مدير أعمال أن الأغنية لا تزال ضمن خطة الطرح، وسيتم الإعلان عن موعد إصدارها الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد اختيار التوقيت المناسب الذي يضمن تحقيق أفضل انتشار ممكن.

ويأتي قرار التأجيل في إطار حرص العديد من الفنانين وشركات الإنتاج على دراسة مواعيد طرح الأعمال الفنية، خاصة في الفترات التي تشهد أحداثًا جماهيرية كبرى تستقطب اهتمام المتابعين في مختلف الدول.

وتواصل الوهاب التحضير لعدد من المشروعات الفنية الجديدة، وسط ترقب من جمهورها الذي ينتظر عودتها بأعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الذي حققته العديد من أغانيها السابقة.