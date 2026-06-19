تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تايلور سويفت تكشف كواليس أغنيتها لفيلم Toy Story 5

Lebanon 24
19-06-2026 | 09:30
A-
A+
تايلور سويفت تكشف كواليس أغنيتها لفيلم Toy Story 5
تايلور سويفت تكشف كواليس أغنيتها لفيلم Toy Story 5 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شاركت النجمة العالمية تايلور سويفت مع جمهورها لمحة من كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة «I Knew It, I Knew You» الخاصة بفيلم الرسوم المتحركة «Toy Story 5»، حيث نشرت مقطع فيديو من داخل الاستوديو يوثّق عملية إنتاج الأغنية.

وبحسب ما نقلته مجلة People، أوضحت سويفت عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها كانت تملك بضع ساعات فقط قبل زيارة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني بوب إيغر وأحد مسؤولي بيكسار للاستماع إلى العمل داخل الاستوديو.

وقالت سويفت في الفيديو إنها شاهدت الفيلم في وقت سابق من اليوم نفسه، ما ألهمها لكتابة أغنية النهاية خلال وقت قصير، مضيفة: «عدت إلى المنزل وكتبت أغنية النهاية لـ Toy Story 5، ثم بدأنا في إنتاجها وتسجيل الأصوات».

وأشارت إلى أن ذلك اليوم كان من أكثر الأيام متعة في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها شعرت بحماس كبير أثناء العمل على الأغنية التي وُصفت بأنها تجربة إبداعية سريعة ومُلهمة.

كما نشرت سويفت صوراً من طفولتها وهي ترتدي زيّ رعاة البقر إلى جانب شقيقها أوستن، بالإضافة إلى صور تجمعها بمخرج الفيلم أندرو ستانتون وكاتبة السيناريو كينّا هاريس، ومشاهد من العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس.

وفي تعليقها على المشاركة، عبّرت سويفت عن فخرها بالانضمام إلى عالم سلسلة «Toy Story»، قائلة إن العمل يمثل تجربة مميزة بالنسبة لها، واصفة الفيلم بأنه «رائع بشكل مذهل» و«تحفة فنية».

كما أدت سويفت أغنيتها الجديدة خلال العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس، إلى جانب المؤلف الموسيقي الشهير راندي نيومان، حيث قدّما أداءً مشتركاً للأغنية الكلاسيكية «You’ve Got a Friend in Me».

ويُذكر أن فيلم «Toy Story 5» من المقرر طرحه في دور العرض يوم 19 حزيران.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمير هاري وزوجته خارج قائمة زفاف تايلور سويفت
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 18:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تايلور سويفت تكسر الأرقام
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 18:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بفضل "إيراس تور".. تايلور سويفت تصبح أغنى فنانة موسيقية في التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 18:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عشاء رومانسي.. هل تدخل تايلور سويفت القفص الذهبي هذا الصيف؟
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 18:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لوس أنجلوس

شركة ديزني

من اليوم

ديزني

العرض

هاريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:59 | 2026-06-19
Lebanon24
10:30 | 2026-06-19
Lebanon24
07:00 | 2026-06-19
Lebanon24
05:45 | 2026-06-19
Lebanon24
04:44 | 2026-06-19
Lebanon24
02:06 | 2026-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24