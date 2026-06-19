تايلور سويفت تكشف كواليس أغنيتها لفيلم Toy Story 5

شاركت النجمة العالمية مع جمهورها لمحة من كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة «I Knew It, I Knew You» الخاصة بفيلم الرسوم المتحركة «Toy Story 5»، حيث نشرت مقطع فيديو من داخل الاستوديو يوثّق عملية إنتاج الأغنية.

وبحسب ما نقلته مجلة People، أوضحت سويفت عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها كانت تملك بضع ساعات فقط قبل زيارة الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوب إيغر وأحد مسؤولي بيكسار للاستماع إلى العمل داخل الاستوديو.

وقالت سويفت في الفيديو إنها شاهدت الفيلم في وقت سابق نفسه، ما ألهمها لكتابة أغنية النهاية خلال وقت قصير، مضيفة: «عدت إلى المنزل وكتبت أغنية النهاية لـ Toy Story 5، ثم بدأنا في إنتاجها وتسجيل الأصوات».

وأشارت إلى أن ذلك اليوم كان من أكثر الأيام متعة في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها شعرت بحماس كبير أثناء العمل على الأغنية التي وُصفت بأنها تجربة إبداعية سريعة ومُلهمة.

كما نشرت سويفت صوراً من طفولتها وهي ترتدي زيّ رعاة البقر إلى جانب شقيقها ، بالإضافة إلى صور تجمعها بمخرج الفيلم أندرو ستانتون وكاتبة السيناريو كينّا ، ومشاهد من الأول للفيلم في .

وفي تعليقها على المشاركة، عبّرت سويفت عن فخرها بالانضمام إلى عالم سلسلة «Toy Story»، قائلة إن العمل يمثل تجربة مميزة بالنسبة لها، واصفة الفيلم بأنه «رائع بشكل مذهل» و«تحفة فنية».

كما أدت سويفت أغنيتها الجديدة خلال العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس، إلى جانب المؤلف الموسيقي الشهير راندي نيومان، حيث قدّما أداءً مشتركاً للأغنية الكلاسيكية «You’ve Got a Friend in Me».

ويُذكر أن فيلم «Toy Story 5» من المقرر طرحه في دور العرض يوم 19 حزيران.