محبّو Grinch على موعد مع مفاجأة

تقترب فكرة عودة النجم لتجسيد شخصية “ذا غرينش” مجدداً من الواقع، مع بدء محادثات أولية حول إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم الكلاسيكي الشهير How the Grinch Stole Christmas.

وبحسب تقرير لمجلة “ ريبورتر”، فإن كاري وعدداً من فريق العمل الأصلي دخلوا في مفاوضات للعودة إلى المشروع الجديد، الذي تعمل عليه شركتا “يونيفرسال” و“إيميجين إنترتينمنت”.

ويُتوقع أن يعود المخرج رون هوارد لإخراج الجزء الجديد، بعد أن كان قد الفيلم الأول الذي عُرض قبل أكثر من 25 عاماً وحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر خلال موسم الأعياد.

كما تشير التقارير إلى أن المنتج غرايزر يجري محادثات للانضمام إلى العمل، في إطار مساعٍ لإعادة جمع الفريق الذي قدّم النسخة الأصلية.

ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة التفاوض ولم يتم تأكيده بشكل نهائي، فإن بعض الأسماء مثل أليك وجيف شافر وديفيد مانديت يُطرحون لكتابة السيناريو في حال اكتمال الاتفاق.

وكان جيم كاري قد تحدث في وقت سابق عن صعوبة الدور الذي جسّد فيه شخصية “غرينش”، واصفاً التجربة بأنها كانت مرهقة للغاية، رغم النجاح الكبير الذي حققه الفيلم عند صدوره.

وفي حال إتمام الاتفاق، سيكون الفيلم الجديد أول عودة محتملة للشخصية منذ أكثر من عقدين، ما يثير ترقباً واسعاً لدى جمهور أفلام الكلاسيكية.