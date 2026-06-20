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فنون ومشاهير

أسماء عالمية متوقعة في حفل زفاف تايلور سويفت

Lebanon 24
20-06-2026 | 14:00
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أسماء عالمية متوقعة في حفل زفاف تايلور سويفت
أسماء عالمية متوقعة في حفل زفاف تايلور سويفت photos 0
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كشفت تقارير إعلامية عن أسماء لافتة مرشحة لحضور حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي المرتقب في نيويورك الشهر المقبل.

وبحسب موقع “TMZ”، فقد تلقّى المغني Sombr دعوة لحضور الحفل، في ظل علاقة فنية تجمعه بسويفت، حيث سبق أن قدّم نسخاً من أغانيها خلال حفل “Songwriters Hall of Fame”.

كما أشارت تقارير إلى أن المغني Benson Boone سيكون أيضاً من بين المدعوين، بعد مشاركته في جولة سويفت الغنائية “Eras Tour” في لندن عام 2024.

وتداولت تقارير أيضاً احتمال حضور المغني Ed Sheeran، مع ترجيحات بتقديمه فقرة غنائية خلال الحفل، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من سويفت أو كيلسي بشأن قائمة الضيوف النهائية.

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