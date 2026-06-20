الملك تشارلز يفاجئ هاري وميغان بهذا العرض

تصدّرت العناوين مجدداً، مع تداول تقارير تشير إلى مبادرة لافتة من الملك قد تسهم في تهدئة التوترات داخل العائلة، تتعلق بتوفير إقامة ملكية للأمير هاري وعائلته خلال زيارتهم المقبلة إلى المتحدة.

وبحسب مجلة “Hello”، فقد عُرض على دوق ودوقة ساسكس، الأمير ، الإقامة في مقر ملكي مخصص برفقة طفليهما آرتشي وليليبت، بهدف تأمين الراحة والحماية خلال تواجدهم في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الأمير هاري للمشاركة في عدد من الفعاليات المرتبطة بدورة ألعاب “إنفيكتوس” في المملكة المتحدة، والتي تُقام في برمنغهام العام المقبل، في إطار دعمه للمصابين والجرحى من العسكريين.

وتشير تقارير إلى أن هاري كان قد عبّر في مقابلات سابقة عن رغبته في تحقيق مصالحة مع العائلة المالكة، فيما كان آخر لقاء مباشر بينه وبين الملك تشارلز في سبتمبر الماضي خلال زيارة سابقة للمملكة المتحدة.

وبينما لا تزال الترتيبات الأمنية للزيارة غير محسومة، لم يصدر أي تعليق رسمي، مع تأكيد أن مسألة الحماية الأمنية تقع ضمن اختصاص البريطانية.