خبر حزين...رحيل مخرج "فريندز"

نعت نجوم مسلسل "Friends" المخرج التلفزيوني المخضرم بوروز، الذي رحل عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ التلفزيونية الأميركية.

وأعلنت عائلته خبر وفاته، مشيدة بإرثه المهني الذي امتد لأكثر من خمسين عاماً، أخرج خلالها ما يزيد على ألف حلقة تلفزيونية، وشارك في نجاح أعمال شهيرة مثل Cheers وWill & Grace وFrasier.

وأعرب عدد من أبطال المسلسل عن حزنهم لوفاته، إذ وصفه مات لوبلانك بأنه "أيقونة حقيقية" كان لها أثر كبير في كل من عمل معه.

كما نشرت صورة تجمعها به، فيما كتب رسالة مؤثرة أكد فيها أنه كان بمثابة "الأب الروحي" للممثلين، مشيداً بدعمه وتواضعه وحكمته.

ويُعتبر بوروز أحد أبرز المخرجين في تاريخ الكوميديا التلفزيونية الأميركية، حيث ساهم في ترسيخ نجاح العديد من الأعمال التي تحولت إلى كلاسيكيات في عالم التلفزيون.