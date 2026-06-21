تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

نجم "Breaking Bad" ينطق الشهادتين في السعودية

Lebanon 24
21-06-2026 | 02:19
A-
A+
نجم Breaking Bad ينطق الشهادتين في السعودية
نجم Breaking Bad ينطق الشهادتين في السعودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أن الممثل الأميركي جيانكارلو إسبوزيتو، المعروف بدوره في مسلسل "Breaking Bad"، نطق الشهادتين خلال وجوده في المملكة للمشاركة في تصوير فيلم "7DOGS".
Advertisement

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" مقطعاً لإسبوزيتو، مشيراً إلى أن نجم فيلم "7DOGS" و"Breaking Bad" نطق الشهادتين وشارك فريق العمل الصلاة داخل أحد المساجد، بعد ما وصفه بارتياحه في التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في السعودية.

وكتب آل الشيخ: "نجم فيلم سفن دوجز وBreaking Bad جيانكارلو إسبوزيتو ينطق الشهادتين ويشارك فريق العمل الصلاة يوم أمس في المسجد، بعد ارتياحه في التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في المملكة العربية السعودية، والفيديو له أمس مع موظفي شركة صلة.. الحمد لله".

وجاء الإعلان بالتزامن مع استمرار الاهتمام بفيلم "7DOGS"، الذي يجمع عدداً من الأسماء البارزة، من بينهم الفنان المصري أحمد عز والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

ويُعد جيانكارلو إسبوزيتو من أبرز الوجوه المعروفة في الدراما الأميركية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد شهرته الكبيرة بشخصية "غاس فرينغ" في مسلسل "Breaking Bad"، وهي الشخصية التي رسخت حضوره عالمياً وفتحت أمامه أدواراً بارزة في أعمال أخرى.

وُلد إسبوزيتو في 28 نيسان 1958 في الدنمارك، قبل أن تنتقل عائلته لاحقاً إلى مدينة نيويورك، حيث بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، ونجح على مدى سنوات في تثبيت اسمه بين الممثلين القادرين على تقديم الشخصيات المركبة، لا سيما أدوار الخصوم والشخصيات الغامضة.

وعاد إسبوزيتو لتقديم شخصية "غاس فرينغ" في مسلسل "Better Call Saul"، كما شارك في أعمال واسعة الانتشار، بينها "Once Upon a Time"، و"The Mandalorian"، و"The Boys"، إضافة إلى فيلم "The Gentlemen" للمخرج البريطاني جاي ريتشي.

ومن أحدث أعماله السينمائية مشاركته في فيلم "Megalopolis" للمخرج الأميركي فرانسيس فورد كوبولا، حيث واصل حضوره في أدوار الشخصيات ذات الطابع السياسي والدرامي المعقد. (العين)
مواضيع ذات صلة
التعبئة التربوية في "حزب الله" والمكتب التربوي في "أمل": لتأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة وإلغاء الشهادة المتوسطة
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 11:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص سلم شهادات دورة "الذكاء الاصطناعي" لخريجي الوزارة وتلفزيون لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 11:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 11:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": السعودية تطرح فكرة اتفاقية "عدم اعتداء" مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 11:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

البريطاني

الإيطالي

المملكة

فيسبوك

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-06-21
Lebanon24
03:20 | 2026-06-21
Lebanon24
23:00 | 2026-06-20
Lebanon24
16:00 | 2026-06-20
Lebanon24
14:00 | 2026-06-20
Lebanon24
10:08 | 2026-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24