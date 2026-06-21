نجم "Breaking Bad" ينطق الشهادتين في السعودية

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ونشر آل الشيخ عبر حسابه على " " مقطعاً لإسبوزيتو، مشيراً إلى أن نجم فيلم "7DOGS" و"Breaking Bad" نطق الشهادتين وشارك فريق العمل الصلاة داخل أحد المساجد، بعد ما وصفه بارتياحه في التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في السعودية.وكتب آل الشيخ: "نجم فيلم سفن دوجز وBreaking Bad جيانكارلو إسبوزيتو ينطق الشهادتين ويشارك فريق العمل الصلاة يوم أمس في المسجد، بعد ارتياحه في التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في ، والفيديو له أمس مع موظفي شركة صلة.. الحمد لله".وجاء الإعلان بالتزامن مع استمرار الاهتمام بفيلم "7DOGS"، الذي يجمع عدداً من الأسماء البارزة، من بينهم الفنان المصري أحمد عز والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.ويُعد جيانكارلو إسبوزيتو من أبرز الوجوه المعروفة في الدراما الأميركية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد شهرته الكبيرة بشخصية "غاس فرينغ" في مسلسل "Breaking Bad"، وهي الشخصية التي رسخت حضوره عالمياً وفتحت أمامه أدواراً بارزة في أعمال أخرى.وُلد إسبوزيتو في 28 نيسان 1958 في الدنمارك، قبل أن تنتقل عائلته لاحقاً إلى مدينة نيويورك، حيث بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، ونجح على مدى سنوات في تثبيت اسمه بين الممثلين القادرين على تقديم الشخصيات المركبة، لا سيما أدوار الخصوم والشخصيات الغامضة.وعاد إسبوزيتو لتقديم شخصية "غاس فرينغ" في مسلسل "Better Call Saul"، كما شارك في أعمال واسعة الانتشار، بينها "Once Upon a Time"، و"The Mandalorian"، و"The Boys"، إضافة إلى فيلم "The Gentlemen" للمخرج جاي ريتشي.ومن أحدث أعماله السينمائية مشاركته في فيلم "Megalopolis" للمخرج الأميركي فرانسيس فورد كوبولا، حيث واصل حضوره في أدوار الشخصيات ذات الطابع السياسي والدرامي المعقد. (العين)