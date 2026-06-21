تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد نجليه بعد طرح "القمر"

Lebanon 24
21-06-2026 | 03:20
A-
A+
رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد نجليه بعد طرح القمر
رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد نجليه بعد طرح القمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
احتفل الفنان المصري رامي صبري بعيد ميلاد نجليه علي وعمر، بالتزامن مع استمرار تفاعل الجمهور مع ألبومه الجديد "القمر" على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر صبري عبر حسابه على منصة "إكس" مجموعة صور من أجواء الاحتفال، ظهر في إحداها قالب حلوى يحمل صورتي نجليه، فيما استوحت صورة أخرى تفاصيلها من ألبومه الجديد.

وأرفق الصور برسالة قال فيها: "اليومين دول عندي عيدين، الأول عيد ميلاد أغلى اتنين في حياتي كلها علي وعمر، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، وأقدر دايمًا أكون مشرفهم ومبسوطين بنجاحي، وإنتوا بتحضروا معايا أهم فترات حياتي".
Advertisement

وأضاف: "ألبومي نزل الفترة دي، والحمد لله دايمًا باشتغل للأحسن وبحاول أقدم الأفضل من وجهة نظري، ربنا يحفظ ولادكم جميعًا يا رب، وأتمنى دايمًا لأولادي ولزوجتي شيري الغالية حياة جميلة وسط عيلة جميلة".
بعد نجاح &laquo;القمر&raquo;.. رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد نجليه علي وعمر - صورة 1


من جهتها، علّقت زوجته شيري عادل على المنشور قائلة: "ربنا يخليك لينا، إنت مش أبو علي وعمر بس، إنت أبويا أنا كمان، مبروك نجاحك في الألبوم، ويا رب دايمًا في نجاح".

وكان رامي صبري قد طرح أخيراً ألبومه الجديد "القمر"، الذي يضم 13 أغنية، وحقق انتشاراً ملحوظاً على منصات الاستماع منذ الساعات الأولى لإصداره، فيما تصدرت أغنيتا "أيامي" و"لو تعرف" قوائم الأكثر استماعاً على عدد من المنصات الموسيقية.

ويتضمن الألبوم أنماطاً موسيقية متنوعة بين الرومانسي والدرامي والإيقاعات الشرقية. وشارك صبري في تلحين أربع أغنيات منه، هي: "فلتة"، و"لسه باقي عليك"، و"بفرحك وأنت تزعلني"، و"موسم الـSummer".

كما تعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم محمد يحيى، وعليم، وعمرو المصري، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وحازم إكس، وفلبينو، وعزيز الشافعي، ومدين، وعلي شعبان، وعمرو الخضري، وأحمد حسين.

وشارك في التوزيع الموسيقي كل من أسامة الهندي، وجلال الحمداوي، وأحمد أمين، وعادل حقي، وكولوبكس، فيما تولى هاني محروس تنفيذ الميكس والماستر، وحمل الألبوم توقيع رامي صبري على مستوى الإنتاج.
مواضيع ذات صلة
بأجواء احتفالية جماهيرية.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 11:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد والدتها برسالة مؤثرة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 11:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تامر حسني وطليقته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 11:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة "المدينة البعيدة" تحتفل بعيد ميلاد حبيبها.. هذا ما نشرته
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 11:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

علي شعبان

عادل على

من جهته

أبو علي

الرومان

بري على

الهندي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-06-21
Lebanon24
02:19 | 2026-06-21
Lebanon24
23:00 | 2026-06-20
Lebanon24
16:00 | 2026-06-20
Lebanon24
14:00 | 2026-06-20
Lebanon24
10:08 | 2026-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24