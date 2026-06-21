رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد نجليه بعد طرح "القمر"

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ونشر صبري عبر حسابه على منصة "إكس" مجموعة صور من أجواء الاحتفال، ظهر في إحداها قالب حلوى يحمل صورتي نجليه، فيما استوحت صورة أخرى تفاصيلها من ألبومه الجديد.وأرفق الصور برسالة قال فيها: "اليومين دول عندي عيدين، الأول عيد ميلاد أغلى اتنين في حياتي كلها علي وعمر، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، وأقدر دايمًا أكون مشرفهم ومبسوطين بنجاحي، وإنتوا بتحضروا معايا أهم فترات حياتي".وأضاف: "ألبومي نزل الفترة دي، والحمد لله دايمًا باشتغل للأحسن وبحاول أقدم الأفضل من وجهة نظري، ربنا يحفظ ولادكم جميعًا يا رب، وأتمنى دايمًا لأولادي ولزوجتي شيري الغالية حياة جميلة وسط عيلة جميلة".من جهتها، علّقت زوجته شيري المنشور قائلة: "ربنا يخليك لينا، إنت مش وعمر بس، إنت أبويا أنا كمان، مبروك نجاحك في الألبوم، ويا رب دايمًا في نجاح".وكان رامي صبري قد طرح أخيراً ألبومه الجديد "القمر"، الذي يضم 13 أغنية، وحقق انتشاراً ملحوظاً على منصات الاستماع منذ الساعات الأولى لإصداره، فيما تصدرت أغنيتا "أيامي" و"لو تعرف" قوائم الأكثر استماعاً على عدد من المنصات الموسيقية.ويتضمن الألبوم أنماطاً موسيقية متنوعة بين الرومانسي والدرامي والإيقاعات الشرقية. وشارك صبري في تلحين أربع أغنيات منه، هي: "فلتة"، و"لسه باقي عليك"، و"بفرحك وأنت تزعلني"، و"موسم الـSummer".كما تعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم محمد يحيى، وعليم، وعمرو المصري، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وحازم إكس، وفلبينو، وعزيز الشافعي، ومدين، وعلي شعبان، وعمرو الخضري، وأحمد حسين.وشارك في التوزيع الموسيقي كل من أسامة ، وجلال الحمداوي، وأحمد أمين، وعادل حقي، وكولوبكس، فيما تولى هاني محروس تنفيذ الميكس والماستر، وحمل الألبوم توقيع رامي صبري على مستوى الإنتاج.