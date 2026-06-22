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فنون ومشاهير

منة فضالي تفاجئ جمهورها بإمكانية اعتزال التمثيل والهجرة خارج مصر

Lebanon 24
22-06-2026 | 08:46
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منة فضالي تفاجئ جمهورها بإمكانية اعتزال التمثيل والهجرة خارج مصر
منة فضالي تفاجئ جمهورها بإمكانية اعتزال التمثيل والهجرة خارج مصر photos 0
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كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن تفكيرها الجاد في اعتزال التمثيل والهجرة خارج مصر، مؤكدة أنها تسعى إلى بدء مرحلة جديدة بعيدًا عن ضغوط الوسط الفني، مع إمكانية الاتجاه إلى عالم الأعمال من خلال مشروع خاص، مثل افتتاح مطعم.
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وقالت منة، خلال استضافتها في برنامج "لمن يهمه الفن" مع الإعلامية أميرة نور، إنها تعيد النظر في أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن النضج الذي وصلت إليه جعلها أكثر انتقائية في اختياراتها الفنية، إذ باتت تفضل الشخصيات المركبة والأدوار ذات الأبعاد النفسية المعقدة.

وأبدت الفنانة المصرية ترحيبها بالنقد البنّاء، لكنها رفضت ما وصفته بالإساءة والتجريح الشخصي الذي يتعرض له الفنانون عبر المنصات المختلفة، معتبرة أن ثقافة الاحترام المتبادل داخل الوسط الفني لم تعد كما كانت في السابق.

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت منة أنها في حال خوض تجربة الإنتاج الفني، ترغب في تقديم أعمال غير تقليدية، من بينها فيلم رسوم متحركة يشارك في أداء أصوات شخصياته عدد من نجوم الصف الأول، إلى جانب حلمها بإنتاج عمل درامي يوثق مسيرة الفنانة الراحلة مديحة كامل.

كما أكدت استعدادها للتعاون مجددًا مع الفنان تامر حسني، معربة عن تقديرها لعدد من نجوم السينما المصرية، من بينهم كريم عبد العزيز، ومنى زكي، وأحمد عز.

يُذكر أن منة فضالي شاركت في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان"، إلى جانب ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وشيرين رضا، وخالد سرحان، ومحمود ياسين جونيور، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري.
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