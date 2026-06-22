يسرا تعود إلى السينما بفيلم "الست لما" وسط حشد كبير من النجوم

Advertisement

تستعد شركة السبكي للإنتاج السينمائي لدفع فيلم " لما" إلى صدارة موسم الصيف السينمائي الجاري، ضمن خطة عرض وترويج مكثفة، وبميزانية إنتاجية كبيرة، في محاولة لتعزيز فرص العمل في شباك التذاكر وتحقيق حضور جماهيري واسع.ويأتي الرهان على الفيلم الجديد في وقت حساس تشهده الشركة، بعد التحديات والخسائر التي ارتبطت بالعمل السابق "سفاح التجمع"، والذي لم يحقق النتائج التجارية المتوقعة رغم الاعتماد على قضية شغلت الرأي العام، ما انعكس على أدائه في دور وأثار جدلًا حول حجم الإقبال والإيرادات.ووفق معطيات الإنتاج، يعتمد فيلم "الست لما" على استراتيجية مختلفة تقوم على حشد عدد كبير من النجوم داخل عمل واحد، حيث يشارك فيه أكثر من 20 فنانًا وفنانة في أدوار رئيسية وثانوية وضيوف شرف، في توليفة فنية تهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور واستقطاب شرائح متنوعة.ويضم العمل في بطولته الفنانة يسرا، إلى جانب ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبد ، انتصار، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ورانيا منصور، ومحمد أنور، فيما يظهر كضيوف شرف كل من كندة علوش، فتحي عبد الوهاب، مصطفى أبو سريع، حمدي الميرغني، وأحمد ."الست لما".. هل تستعيد يسرا حضورها كبطلة سينمائية؟ويُخرج الفيلم خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى ، بينما تتولى إنتاجه ندى ورنا السبكي.وتدور أحداث "الست لما" في إطار اجتماعي لا يعتمد على الكوميديا بشكل كامل، حيث تجسد يسرا شخصية امرأة ذات توجه نسوي تقود مركزًا لدعم النساء، وتتصدى لقضايا العنف الذكوري ضد المرأة، بما يشمل التحرش والإساءة النفسية والجسدية والخلافات الأسرية المعقدة.ويراهن صناع الفيلم على الطرح الاجتماعي المثير للجدل، إلى جانب الثقل الجماهيري لأبطاله، لتحقيق حضور قوي في موسم الصيف، وتعويض أي إخفاقات إنتاجية سابقة، وسط منافسة متصاعدة في سوق السينما.