تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

دُمِّرَ بالكامل... غارة إسرائيليّة استهدفت منزل منتج لبنانيّ بارز (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2026 | 11:06
A-
A+
دُمِّرَ بالكامل... غارة إسرائيليّة استهدفت منزل منتج لبنانيّ بارز (فيديو)
دُمِّرَ بالكامل... غارة إسرائيليّة استهدفت منزل منتج لبنانيّ بارز (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دمّرت غارة إسرائيليّة استهدفت مدينة النبطية، منزل عائلة المنتج صادق الصباح، من دون تسجيل أيّ إصابات، بعدما كان البيت خالياً من السكان.
 
ويُعد منزل عائلة الصباح من أبرز المعالم في النبطية، إذ شيّده الوزير والنائب الراحل أنور الصباح، وظل لسنوات شاهداً على تاريخ العائلة وحضورها في المدينة.
وفي هذا السياق، نشر الإعلامي ريكاردو كرم، فيديو للدمار الذي لحق بمنزل الصباح، وقال عبر حسابه على "انستغرام":
 
"في يوم الأب، لم يُدمَّر حجرٌ فقط، بل جُرح مكانٌ تختبئ فيه ذاكرة عائلةٍ أحبّت لبنان وأعطته أكثر مما أخذت منه.
هذا المنزل ليس مجرد جدران وسقف. هذا البيت يحمل ضحكاتٍ ومناسباتٍ وصوراً وذكرياتٍ لرجلٍ استثنائي هو الوزير والنائب الراحل أنور الصبّاح، الرجل الذي مرّ في الحياة العامة بيدين نظيفتين، وقلبٍ مفتوح، وضميرٍ مرتاح. رجلٌ لم تترك النبطية في سيرته إلا الخير والوفاء والكرامة.
وفي هذا البيت تربّت عائلة لم تكن يوماً إلا سفيرةً للبنان الجميل. عائلة صنعت فرص العمل لآلاف اللبنانيين، وروت قصصهم على الشاشات، ونقلت وجعهم وأحلامهم وأفراحهم إلى العالم. عائلة لم تزرع إلا المحبة، ولم تحصد إلا احترام الناس.
مؤلم أن يُستهدف بيتٌ لم يخرج منه إلا الخير. ومؤلم أكثر أن يحدث ذلك في زمنٍ باتت فيه الذاكرة نفسها هدفاً، وكأن المطلوب ليس هدم الحجر فقط، بل محو ما يمثّله من قيمٍ وانتماءٍ وإنسانية.
أفكّر اليوم بصديقي صادق، وبعلي، وبرنا، وبشيرين، وبلما، وبأنور وبكل أفراد هذه العائلة العزيزة التي جمعتنا بها عقودٌ من المحبة والوفاء. وأفكّر أيضاً بالأب الغائب الحاضر، وبالذكريات التي كانت تسكن هذه الزوايا.
لكن البيوت تُبنى من جديد، أما القيم التي زرعها أنور الصبّاح في عائلته فلا تُهدم، والوفاء الذي تركه في قلوب الناس لا تُسقطه الصواريخ الإسرائيلية.
سيُعاد بناء البيت، بلا شك. أما ما يمثّله، فبقي واقفاً ولم يسقط يوماً".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارات إسرائيلية استهدفت كفررمان… وتدمير منزل أثري بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 19:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مبنى دُمِّرَ بالكامل... إنفجار قويّ هزّ مدينة إيرانيّة
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 19:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دمّر حياة ممثل شهير بفيديوهاته.. اعتقال يوتيوبر بارز!
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 19:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة كفردونين من دون وقوع إصابات
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 19:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة النبطية

صادق الصباح

الإسرائيلية

الإسرائيلي

انستغرام

إسرائيل

النبطية

العزيزة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-06-22
Lebanon24
08:46 | 2026-06-22
Lebanon24
03:46 | 2026-06-22
Lebanon24
23:06 | 2026-06-21
Lebanon24
16:00 | 2026-06-21
Lebanon24
12:57 | 2026-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24