ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة في رسالة إلى رئيس الحكومة: "في كتار بدن يعرفوا اذا هالمصاري لهدف او لا"

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إلى دولة الرئيس نواف سلام المحترم
تحية طيبة وبعد
لو سمحتوا تقرروا بما يخص تقديم الدولة، لا الاولاد بقى باجواء الدرس، وراح عندن الحماس، ونحنا الاهل ضايعين، وفي كثار مننا عم يتكلفوا على أساتذة خصوصي بدن يعرفوا اذا هالمصاري لهدف او لا خاصة اننا فايتين على جامعات ودفع بالآلاف، هيدي…
— carine salameh (@SalamehCarine) June 22, 2026
إلى دولة الرئيس نواف سلام المحترم
تحية طيبة وبعد
لو سمحتوا تقرروا بما يخص تقديم الدولة، لا الاولاد بقى باجواء الدرس، وراح عندن الحماس، ونحنا الاهل ضايعين، وفي كثار مننا عم يتكلفوا على أساتذة خصوصي بدن يعرفوا اذا هالمصاري لهدف او لا خاصة اننا فايتين على جامعات ودفع بالآلاف، هيدي…