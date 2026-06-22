تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة في رسالة إلى رئيس الحكومة: "في كتار بدن يعرفوا اذا هالمصاري لهدف او لا"

Lebanon 24
22-06-2026 | 15:59
A-
A+
ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة في رسالة إلى رئيس الحكومة: في كتار بدن يعرفوا اذا هالمصاري لهدف او لا
ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة في رسالة إلى رئيس الحكومة: في كتار بدن يعرفوا اذا هالمصاري لهدف او لا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّهت الممثلة ومُقدّمة البرامج كارين سلامة، رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، تتعلّق بمصير الإمتحانات الرسميّة.
 
وقالت سلامة لسلام:
 
"إلى دولة الرئيس نواف سلام المحترم
تحية طيبة وبعد
لو سمحتوا تقرروا بما يخص تقديم الدولة، لا الاولاد بقى باجواء الدرس، وراح عندن الحماس، ونحنا الاهل ضايعين، وفي كثار مننا عم يتكلفوا على أساتذة خصوصي بدن يعرفوا اذا هالمصاري لهدف او لا خاصة اننا فايتين على جامعات ودفع بالآلاف، هيدي جريمة بحق جيل بأكمله هل لا قرار هلكنا أكثر من أي شي
ولكم جزيل الشكر والتقدير".
 
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الجامعة الأنطونية في رسالة مفتوحة: في لبنان المعادلة واضحة: نكون لبنانيين معًا أو لا نكون
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 03:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة لبنانية الى واشنطن: وقف النار أولاً أو لا تفاوض
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 03:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تتعرّض لهجوم: "أنا إمرأة مطلقة وبشوف حالي انه اعملت اسمي"
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 03:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 6 سنوات... مُقدّمة برامج تُغادر الـ"OTV": صار وقت الوداع
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 03:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24

كارين سلامة

دولة الرئيس

نواف سلام

رين سلامة

حنا ال

لبنان

جامع

نواف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:13 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:13 | 2026-06-22
Lebanon24
12:24 | 2026-06-22
Lebanon24
11:06 | 2026-06-22
Lebanon24
10:18 | 2026-06-22
Lebanon24
08:46 | 2026-06-22
Lebanon24
03:46 | 2026-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24