ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة في رسالة إلى رئيس الحكومة: "في كتار بدن يعرفوا اذا هالمصاري لهدف او لا"

وجّهت الممثلة ومُقدّمة البرامج ، رسالة إلى رئيس الحكومة ، تتعلّق بمصير الإمتحانات الرسميّة.

وقالت سلامة لسلام:

"إلى سلام المحترم

تحية طيبة وبعد

لو سمحتوا تقرروا بما يخص تقديم الدولة، لا الاولاد بقى باجواء الدرس، وراح عندن الحماس، ونحنا الاهل ضايعين، وفي كثار مننا عم يتكلفوا على أساتذة خصوصي بدن يعرفوا اذا هالمصاري لهدف او لا خاصة اننا فايتين على جامعات ودفع بالآلاف، هيدي جريمة بحق جيل بأكمله هل لا قرار هلكنا أكثر من أي شي

ولكم جزيل الشكر والتقدير".