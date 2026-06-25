خلاف على الحقوق يمنع عودة "حارة العوانس" إلى الشاشة

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أعلن المخرج عمرو عابدين، رئيس قناة نايل دراما بقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، في مفاجأة غير متوقعة لعشاق الدراما الكلاسيكية، عن إيقاف عرض المسلسل الشهير حارة العوانس والذي تم عرضه عام 2006، وذلك بشكل مفاجئ بعد وضعه بالفعل على خريطة الإذاعة تلبية لرغبات الجمهور.وجاء هذا القرار بعد تعثر المفاوضات مع ورثة المنتج الراحل محيي ، والذين رفضوا منح حق إهداء البث، متمسكين بحقوقهم المالية المتأخرة لدى ماسبيرو منذ سنوات طويلة.واختار المخرج عمرو عابدين منصات التواصل الاجتماعي ليتواصل مع جمهوره مباشرة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على " " منشورًا يؤكد خلاله التزامه بالصدق والاحترام مع المشاهدين الذين طالبوا بإعادة عرض العمل الدرامي مرارًا وتكرارًا.وأشار عابدين إلى أنه فوجئ بانتهاء حقوق بث المسلسل المملوكة للتلفزيون، مما دفعه للتواصل الفوري مع أبناء وأشقاء المنتج الراحل محيي زايد، بهدف الحصول على موافقة استثنائية لعرض العمل لمرة واحدة في إطار الإهداء الشخصي، وهو العُرف الذي طبقه كبار منتجي ومصنعي الدراما في مصر سابقًا لإسعاد الجمهور.ووفقًا لمنشور عابدين، فإن رد الورثة جاء حاسمًا وصريحًا بالرفض، مرجعين ذلك إلى عدم تقاضيهم لجزء من مستحقاتهم المالية الأصلية المترتبة على التعاقد الأول للمسلسل منذ نحو عقدين من الزمن، وهو ما حال دون تقديمهم أي تنازلات أو هدايا برمجية في الوقت الراهن.واختتم رئيس قناة نايل دراما حديثه بإبداء تفهمه الكامل لموقف عائلة المنتج الراحل، قائلاً: "لا ألوم على الورثة أصحاب الحق، فهذا حقهم الأصيل، ولهم مني كل الاحترام وتفهم الأمر، وبناءً عليه نعتذر للجمهور عن عدم قدرتنا على عرض المسلسل حاليًا".يذكر أن مسلسل حارة العوانس يُعد واحدًا من الأعمال الكوميدية والاجتماعية البارزة التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه، وهو من بطولة الفنانة زكي، وتأليف مهدي يوسف، وإخراج سمير فرج.