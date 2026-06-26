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براد بيت يحقق تقدماً قانونياً جديداً في نزاعه مع أنجلينا جولي

Lebanon 24
26-06-2026 | 04:00
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براد بيت يحقق تقدماً قانونياً جديداً في نزاعه مع أنجلينا جولي
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حقق الممثل الأميركي براد بيت تقدماً قانونياً جديداً في نزاعه المستمر مع زوجته السابقة أنجلينا جولي بشأن ملكية قصر ومزرعة النبيذ “شاتو ميرافال” في فرنسا، في واحدة من أبرز القضايا المتصلة بتسوية ممتلكات الثنائي بعد الطلاق.

ووفق تقارير إعلامية أميركية، جاء القرار القضائي الأخير لصالح بيت، إذ يسمح لفريقه القانوني بالحصول على شهادات إضافية من أطراف مرتبطة بالجهة التي اشترت حصة جولي في العقار عام 2022، وهي شركة “Tenute del Mondo” التابعة لمجموعة “Stoli”. ويعد هذا التطور خطوة مهمة ضمن مسار القضية المستمر منذ سنوات.

ورغم أن القرار لا يحسم النزاع، فإنه يمنح بيت دفعة قانونية بعد أن رأت المحكمة وجود مبررات لإعادة الاستماع إلى إفادات شخصية مرتبطة بصفقة البيع، وسط اتهامات بتجاوزات أو نقص في تقديم بعض المعلومات خلال مراحل سابقة من التقاضي. ومن المتوقع أن تُستخدم هذه الشهادات في دعم موقفه القانوني المتعلق بظروف بيع حصة جولي في المشروع.

وتعود جذور الخلاف إلى ما بعد انفصال الثنائي، عندما باعت جولي حصتها في “شاتو ميرافال” دون موافقة بيت، بحسب ادعاء فريقه القانوني، الذي يعتبر أن الصفقة تخالف تفاهمات سابقة بين الطرفين. في المقابل، تؤكد جولي أنها تصرفت ضمن حقوقها القانونية الكاملة.

ويُعد “شاتو ميرافال” أكثر من مجرد استثمار عقاري، إذ يحمل قيمة رمزية وشخصية كبيرة لارتباطه بفترة زواج الثنائي، إضافة إلى كونه مشروعاً بارزاً في صناعة النبيذ الفاخر.

وكانت القضية قد شهدت تطورات متبادلة، إذ سبق أن حققت جولي قراراً قضائياً برفض إلزامها بتسليم مراسلات خاصة مرتبطة بالنزاع، ما يعكس استمرار التوازن النسبي في المكاسب القانونية بين الطرفين.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحاكمة الرئيسية في شباط 2027، ما يشير إلى أن النزاع لا يزال في مساره الطويل، مع توقع استمرار تبادل الوثائق والشهادات خلال الفترة المقبلة، في قضية تحولت من خلاف مالي إلى صراع قانوني معقد ممتد بعد انتهاء الزواج رسمياً.

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