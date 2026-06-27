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فنون ومشاهير

محمد إمام: زوجتي صاحبة الفضل عليّ وأعتمد عليها في حياتي

Lebanon 24
27-06-2026 | 07:01
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محمد إمام: زوجتي صاحبة الفضل عليّ وأعتمد عليها في حياتي
محمد إمام: زوجتي صاحبة الفضل عليّ وأعتمد عليها في حياتي photos 0
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في تصريحات هى الأولى من نوعها، تطرق الفنان المصري محمد إمام إلى تفاصيل حياته العائلية، كاشفا عن الدور الذي تؤديه زوجته في هذا الإطار، كما وصفها بـ"صاحبة الفضل" عليه.
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ويرى نقاد ومتابعون أن نجم السينما والدراما البارز يسير على خطى والده الزعيم عادل إمام في حرصه على إبعاد حياته الخاصة عن دائرة الأضواء.

وكان لافتا ظهور ابنتيه إعلاميا لأول مرة في مناسبة فنية عامة بصحبته من خلال العرض الخاص لفيلم "صقر وكناريا"، الذي يلعب بطولته مع شيكو وتدور أحداثه في أجواء تمزج بين الأكشن والكوميديا.

وقال إمام إنه يفضّل دائمًا إبعاد أسرته عن الأضواء حفاظاً على خصوصيتهم، لكن الحماس الذي أظهرته ابنتاه "خديجة" و"قسمت" لحضور العرض الخاص بالفيلم جعله يغيّر من طريقة تفكيره هذه المرة.

وأشار، في تصريحات إعلامية، إلى أنهما كانتا قد حضّرتا فساتينهما بحماس شديد بعد معرفتهما بمشاركة أقاربهما، ما جعله يتراجع عن فكرة دخولهما من أبواب خلفية للسينما، لتشاركاه اللحظة الاحتفالية علنًا.

وكشف عن أن ابنته "خديجة" تبلغ من العمر 7 سنوات، و"قسمت" 6 سنوات، فيما تبلغ سن "عمر" عامين. 

وفيما يتعلق بزوجته "نوران"، أشار إلى  أن أغنية "معاك قلبي" للهضبة عمرو دياب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقصة حبهما.

ووصفها بأنها "السبب في كل ما وصل إليه"، مشيرًا إلى أنها تتحمل تقلباته النفسية وقلقه الدائم خلال فترات التصوير والتحضير للأعمال.

 وأضاف مازحًا: "هي عندها أربعة عيال وليس ثلاثة.. أنا الرابع"، مشيدًا بقدرتها على إدارة حياتهم ومساندته في مهنته الشاقة التي تتسم بالتوتر الدائم والغياب عن المنزل لأوقات طويلة.
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الكوميديا

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