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فنون ومشاهير

هادي أسود يتعرض لحادث سير في كندا ويُنقل إلى المستشفى

Lebanon 24
27-06-2026 | 09:13
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هادي أسود يتعرض لحادث سير في كندا ويُنقل إلى المستشفى
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تعرض الفنان السوري هادي أسود لحادث سير أثناء توجهه لإحياء إحدى حفلاته في كندا، ما أدى إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، قبل أن يُعلن عن إلغاء جميع ارتباطاته الفنية هناك بناءً على توصية الأطباء.
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وبحسب المعلومات المتداولة، وقع الحادث أثناء توجه أسود إلى حفل كان من المقرر أن يحييه في مدينة مونتريال، حيث نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة أوتاوا، وخضع لسلسلة من الفحوص الطبية بعد إصابته برضوض في مناطق متفرقة من جسده.

وأمضى الفنان يومًا كاملًا تحت المراقبة الطبية، قبل أن يغادر المستشفى لمتابعة العلاج وفترة التعافي، فيما أوصى الفريق الطبي بضرورة حصوله على الراحة وتأجيل أي نشاط فني إلى حين استقرار حالته بشكل كامل.

وعلى إثر ذلك، تقرر إلغاء جميع حفلات هادي أسود المقررة في كندا حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامته، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بوضعه الصحي أو مواعيد حفلاته في وقت لاحق.

وفي الوقت نفسه، أثار الفنان قلق جمهوره بعدما نشر عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام" صورة أظهرت الأضرار التي لحقت بسيارته عقب الحادث، لتنتشر الصورة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من محبيه.

وتلقى هادي أسود مئات رسائل الدعم والدعاء بالشفاء العاجل، بينما عبّر جمهوره عن ارتياحهم بعد تداول أنباء تؤكد استقرار حالته الصحية، متمنين له العودة سريعًا إلى نشاطه الفني.
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مواقع التواصل الاجتماعي

هادي أسود

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