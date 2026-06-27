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فنون ومشاهير

لقاء ودي يجمع نجمتَي الدراما التركية إيدا إيجه وأصلي أنور

Lebanon 24
27-06-2026 | 16:00
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لقاء ودي يجمع نجمتَي الدراما التركية إيدا إيجه وأصلي أنور
لقاء ودي يجمع نجمتَي الدراما التركية إيدا إيجه وأصلي أنور photos 0
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لفتت النجمتان التركيتان إيدا إيجه وأصلي أنور الأنظار بعد ظهورهما مع زوجيهما خلال رحلة في العاصمة الإيطالية روما، في لقاء عكس متانة العلاقة التي تجمعهما بعيدًا عن أجواء العمل الفني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلتين برفقة زوجيهما أثناء تناولهما الغداء في أحد المطاعم المفتوحة، وسط أجواء عفوية ومليئة بالمرح، ما حظي بتفاعل واسع من الجمهور.

وجاءت إجازة إيدا إيجه بعد فترة من النجاحات التي حققتها من خلال شخصية "يلدز" في مسلسل "التفاح الحرام"، إلى جانب استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة من خلال فيلمها "لدينا زفاف".

وعلى الصعيد الشخصي، تعيش إيجه حياة عائلية مستقرة منذ زواجها من لاعب كرة السلة التركي بوهرا تونجر، ورزقهما بطفلتهما الأولى.

في المقابل، تواصل أصلي أنور حضورها في الدراما التركية بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "عروس إسطنبول"، كما تعيش استقرارًا أسريًا منذ زواجها من رجل الأعمال بيرك أتاغ أواخر عام 2022، مع حرصها على التوفيق بين حياتها العائلية ومسيرتها الفنية.

وحظي الظهور المشترك للنجمتين بإشادة واسعة من متابعيهما، الذين أثنوا على أجواء الصداقة والانسجام التي جمعتهما خلال الرحلة.

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