ترقّب لعودة دينا حايك بأغنية “يما يا غالية”

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أثارت الفنانة دينا حايك تفاعل جمهورها بعد أن أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتراب طرح أغنية “يما يا غالية”.
ولاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن حماسهم لعودة دينا إلى الساحة الفنية، خاصة أن الأغنية تحمل طابعًا عاطفيًا يلامس موضوع الأم.
أغنية “يما يا غالية” قريباً! ✨
Folklore Badawi
studio Nicolas Shebly#يما_يا_غالية #دينا_حايك pic.twitter.com/i8fC5sgpNv
— Dina Hayek دينا حايك (@dinah) June 27, 2026
أغنية “يما يا غالية” قريباً! ✨
Folklore Badawi
studio Nicolas Shebly#يما_يا_غالية #دينا_حايك pic.twitter.com/i8fC5sgpNv
ويأتي هذا العمل ضمن عودة تدريجية للنشاط الفني لدى دينا حايك، بعد فترة ابتعاد نسبي بسبب ظروف صحية، حيث تؤكد حرصها على مواصلة مشوارها الفني وتقديم أعمال جديدة.