ترقّب لعودة دينا حايك بأغنية “يما يا غالية”

أثارت الفنانة تفاعل جمهورها بعد أن أعلنت عبر حساباتها على ، اقتراب طرح أغنية “يما يا غالية”.

ولاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن حماسهم لعودة دينا إلى الساحة الفنية، خاصة أن الأغنية تحمل طابعًا عاطفيًا يلامس موضوع الأم.

ويأتي هذا العمل ضمن عودة تدريجية للنشاط الفني لدى دينا حايك، بعد فترة ابتعاد نسبي بسبب ظروف صحية، حيث تؤكد حرصها على مواصلة مشوارها الفني وتقديم أعمال جديدة.