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فنون ومشاهير

وجدت نفسها في موقف صعب.. أحكام قضائية تلاحق فنانة عربية

Lebanon 24
28-06-2026 | 03:50
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وجدت نفسها في موقف صعب.. أحكام قضائية تلاحق فنانة عربية
وجدت نفسها في موقف صعب.. أحكام قضائية تلاحق فنانة عربية photos 0
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تواجه الفنانة هالة صدقي خلال الأشهر الأخيرة أزمات قضائية متلاحقة، على خلفية قضايا واتهامات مختلفة صدرت بشأنها أحكام مالية.
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هالة صدقي


وفي 24 حزيران الجاري، أُيّد حكم تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، مع إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، إضافة إلى المصاريف القضائية.

وسبق ذلك حكم آخر صدر في 20 أيار الماضي، قضى بإلزامها بسداد 100 ألف ريال سعودي لصالح مساعدتها حسناء، على خلفية النزاع بينهما بشأن مكافأة برنامج "شكراً مليون"، بعد اتهامها بعدم سداد المستحقات المالية الخاصة بالمساعدة.

كما قررت المحكمة تغريم هالة صدقي 40% إضافية في القضية نفسها، بسبب عدم التزامها بدفع المستحقات.

وبدأت أزمة هالة صدقي ومساعدتها بعد ظهورهما معاً في برنامج "شكراً مليون"، الذي يقوم على اصطحاب المشاهير أشخاصاً يرغبون في توجيه الشكر لهم علناً، مقابل جوائز ومكافآت مالية تقدمها الجهة المنتجة.

لكن الحلقة التي بدت في بدايتها لحظة وفاء أمام الجمهور، تحولت لاحقاً إلى خلاف قانوني وإعلامي، بعدما قالت المساعدة السابقة إن المكافأة المالية الخاصة بالحلقة لم تصل إليها، متهمة الفنانة بالاستيلاء على المبلغ.

ولم يتوقف الخلاف عند الجانب المالي، إذ تحدثت المساعدة عن تعرضها وأسرتها لضغوط ومضايقات بعد الحلقة.

في المقابل، تقدمت هالة صدقي ببلاغ مضاد، اتهمت فيه مساعدتها بمحاولة ابتزازها مالياً والإساءة إلى سمعتها وتاريخها الفني عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
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