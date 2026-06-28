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فنون ومشاهير

سجن فنانة شهيرة وتغريمها في قضية سبّ وقذف ضد نقيب المهن التمثيلية

Lebanon 24
28-06-2026 | 23:00
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سجن فنانة شهيرة وتغريمها في قضية سبّ وقذف ضد نقيب المهن التمثيلية
سجن فنانة شهيرة وتغريمها في قضية سبّ وقذف ضد نقيب المهن التمثيلية photos 0
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أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا يقضي بسجن الفنانة ياسمينا المصري لمدة شهر مع النفاذ والشغل، وتغريمها 15 ألف جنيه، إضافة إلى إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك في القضية المقامة ضدها من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والمتعلقة باتهامات بالسبّ والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتعود فصول القضية إلى بلاغ قدّمه أشرف زكي، اتهم فيه الفنانة بتوجيه عبارات مسيئة بحقه ونشر محتوى اعتبره تشهيرًا يمس سمعته وسمعة عائلته، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء بدل الرد إعلاميًا.

وخلال مجريات التقيق، استمعت النيابة إلى أقواله، فيما قدّم فريقه القانوني أدلة رقمية شملت منشورات ومقاطع فيديو نُسبت للمتهمة، قبل أن تقرر نيابة النزهة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي نظرت الملف وأصدرت حكمها بعد حجز القضية.

وكانت الأزمة قد تصاعدت في وقت سابق، بعد تصريحات منسوبة إلى ياسمينا المصري تحدثت فيها عن عرقلة مسيرتها الفنية، إلى جانب إعلانها الإضراب عن الطعام، ما زاد من التفاعل والانقسام حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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