سجن فنانة شهيرة وتغريمها في قضية سبّ وقذف ضد نقيب المهن التمثيلية

أصدرت حكمًا يقضي بسجن الفنانة ياسمينا المصري لمدة شهر مع النفاذ والشغل، وتغريمها 15 ألف جنيه، إضافة إلى إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك في القضية المقامة ضدها من نقيب المهن التمثيلية ، والمتعلقة باتهامات بالسبّ والقذف عبر .

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وتعود فصول القضية إلى بلاغ قدّمه أشرف زكي، اتهم فيه الفنانة بتوجيه عبارات مسيئة بحقه ونشر محتوى اعتبره تشهيرًا يمس سمعته وسمعة عائلته، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء بدل الرد إعلاميًا.

وخلال مجريات التقيق، استمعت إلى أقواله، فيما قدّم فريقه القانوني أدلة رقمية شملت منشورات ومقاطع فيديو نُسبت للمتهمة، قبل أن تقرر نيابة النزهة إحالتها إلى التي نظرت الملف وأصدرت حكمها بعد حجز القضية.

وكانت الأزمة قد تصاعدت في وقت سابق، بعد تصريحات منسوبة إلى ياسمينا المصري تحدثت فيها عن عرقلة مسيرتها الفنية، إلى جانب إعلانها الإضراب عن الطعام، ما زاد من التفاعل والانقسام حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.