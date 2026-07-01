مودل شهيرة تفاجئ متابعيها بخطوبتها خلال رحلة إلى إيطاليا (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشرته عارضة الأزياء والمؤثرة تفاعلاً واسعاً على ، بعدما ألمحت فيه إلى احتمال تقدّم حبيبها لطلب الزواج، ما فتح باب التكهنات حول اقتراب إعلان خطوبتها بشكل رسمي.



وظهرت في بداية الفيديو داخل غرفتها وهي تستعد لرحلة رومانسية إلى قرية بوستانو في ، مشيرة إلى إحساسها بأن مفاجأة كبيرة تُحضَّر لها، خصوصاً بعد فترة من التوتر عاشها عقب مشاركتهما في .

كما كشفت عن تصرفات اعتبرتها غير معتادة من جانب حبيبها، زادت من شكوكها، من بينها إصراره على حجز خبيرَي مكياج وتصفيف شعر لها رغم اعتمادها عادة على نفسها، إضافة إلى طلبه المتكرر أرقام أفراد من عائلتها بحجة التواصل معهم عند الحاجة.

وأوضحت أنها تعيش حالة من الترقب والقلق خشية خيبة أمل محتملة، لافتة إلى أنها سجّلت الفيديو مسبقاً على أن تنشره في حال تمت الخطوبة، وتحتفظ به إذا لم يتحقق ذلك.

ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن، أثار المقطع موجة تفاعل واسعة، وسط ترقّب جمهورها لما ستكشفه خلال الفترة المقبلة.