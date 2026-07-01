بالذكاء الاصطناعي.. هند صبري تتخيل تطوّر شخصياتها الدرامية

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نشرت الفنانة عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور أعادت فيها إحياء أشهر شخصياتها في السينما والدراما، مستعينة بالذكاء الاصطناعي لتخيّل مسارها في عام 2026.وعلّقت هند صبري على الصور قائلة: "كان عندي فضول أعرف الشخصيات دي لو كملت حياتها... كانت هتبقى فين في 2026، فقررت أسأل ChatGPT، ودي كانت النتيجة".وطرحت سؤالًا على متابعيها: "دلوقتي عايزة أعرف رأيكم.. أنهي توقع حسيتوا إنه الأقرب للواقع؟ ولو إنتوا هتكملوا حكاية شخصية منهم، كانت هتوصل لفين؟".

وجاءت التخيّلات متنوعة؛ إذ بدت "يسرية" في "أحلى الأوقات" أكثر استقلالًا وتتعلم تدليل نفسها بدل انتظار الآخرين. أما "كريمة" في " " فابتعدت عن الصراعات وتمكنت من امتلاك الأراضي التي كانت محور خلاف.

وفي "عايزة أتجوز"، أصبحت "علا عبدالصبور" سيدة أعمال ناجحة، لكنها ما زالت تعود لصديقاتها بالسؤال نفسه: "هو أنا بالغت ولا هو فعلًا قصده كده؟".

أما " " في " " فجاء وصفها مختصرًا: "البقاء لله"، في إشارة إلى نهايتها المأساوية. في المقابل، حققت "جومانا" في "بنات وسط البلد" حلمها بافتتاح مشروعها وأصبحت تمنح الفرص بدل البحث عنها.

كما تخيّل أن "غرام" في مسلسل "مناعة" أصبحت من أقدم الموظفين في مكان عملها، مع حفاظها على حضور قوي لا يُهزم في أي مواجهة.