تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بالذكاء الاصطناعي.. هند صبري تتخيل تطوّر شخصياتها الدرامية

Lebanon 24
01-07-2026 | 23:00
A-
A+

بالذكاء الاصطناعي.. هند صبري تتخيل تطوّر شخصياتها الدرامية
بالذكاء الاصطناعي.. هند صبري تتخيل تطوّر شخصياتها الدرامية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور أعادت فيها إحياء أشهر شخصياتها في السينما والدراما، مستعينة بالذكاء الاصطناعي لتخيّل مسارها في عام 2026.
Advertisement
 
وعلّقت هند صبري على الصور قائلة: "كان عندي فضول أعرف الشخصيات دي لو كملت حياتها... كانت هتبقى فين في 2026، فقررت أسأل ChatGPT، ودي كانت النتيجة".

وطرحت سؤالًا على متابعيها: "دلوقتي عايزة أعرف رأيكم.. أنهي توقع حسيتوا إنه الأقرب للواقع؟ ولو إنتوا هتكملوا حكاية شخصية منهم، كانت هتوصل لفين؟".

وجاءت التخيّلات متنوعة؛ إذ بدت "يسرية" في "أحلى الأوقات" أكثر استقلالًا وتتعلم تدليل نفسها بدل انتظار الآخرين. أما "كريمة" في "الجزيرة" فابتعدت عن الصراعات وتمكنت من امتلاك الأراضي التي كانت محور خلاف.

وفي "عايزة أتجوز"، أصبحت "علا عبدالصبور" سيدة أعمال ناجحة، لكنها ما زالت تعود لصديقاتها بالسؤال نفسه: "هو أنا بالغت ولا هو فعلًا قصده كده؟".

أما "حورية" في "إبراهيم الأبيض" فجاء وصفها مختصرًا: "البقاء لله"، في إشارة إلى نهايتها المأساوية. في المقابل، حققت "جومانا" في "بنات وسط البلد" حلمها بافتتاح مشروعها وأصبحت تمنح الفرص بدل البحث عنها.

كما تخيّل الذكاء الاصطناعي أن "غرام" في مسلسل "مناعة" أصبحت من أقدم الموظفين في مكان عملها، مع حفاظها على حضور قوي لا يُهزم في أي مواجهة.




مواضيع ذات صلة
دعوات عالمية لتقييد تطوير الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 08:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 08:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هند صبري تفتح قلبها.. أمومة وفقدان وشهرة
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 08:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عصر جديد من الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 08:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم الأبيض

هند صبري

الجزيرة

بري على

جزيرة

حورية

كايت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:19 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-07-01
Lebanon24
10:19 | 2026-07-01
Lebanon24
08:00 | 2026-07-01
Lebanon24
07:00 | 2026-07-01
Lebanon24
04:09 | 2026-07-01
Lebanon24
03:40 | 2026-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24