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وجاءت التخيّلات متنوعة؛ إذ بدت "يسرية" في "أحلى الأوقات" أكثر استقلالًا وتتعلم تدليل نفسها بدل انتظار الآخرين. أما "كريمة" في "الجزيرة" فابتعدت عن الصراعات وتمكنت من امتلاك الأراضي التي كانت محور خلاف.
وفي "عايزة أتجوز"، أصبحت "علا عبدالصبور" سيدة أعمال ناجحة، لكنها ما زالت تعود لصديقاتها بالسؤال نفسه: "هو أنا بالغت ولا هو فعلًا قصده كده؟".
أما "حورية" في "إبراهيم الأبيض" فجاء وصفها مختصرًا: "البقاء لله"، في إشارة إلى نهايتها المأساوية. في المقابل، حققت "جومانا" في "بنات وسط البلد" حلمها بافتتاح مشروعها وأصبحت تمنح الفرص بدل البحث عنها.
كما تخيّل الذكاء الاصطناعي أن "غرام" في مسلسل "مناعة" أصبحت من أقدم الموظفين في مكان عملها، مع حفاظها على حضور قوي لا يُهزم في أي مواجهة.