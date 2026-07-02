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فنون ومشاهير

دمية باربي تحمل ملامحها... حلم مايلي سايرس يتحقق

Lebanon 24
02-07-2026 | 02:00
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دمية باربي تحمل ملامحها... حلم مايلي سايرس يتحقق
دمية باربي تحمل ملامحها... حلم مايلي سايرس يتحقق photos 0
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بعد أسابيع من تكريمها بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود، أضافت النجمة الأميركية مايلي سايرس إنجازاً جديداً إلى مسيرتها بإطلاق دميتها الرسمية ضمن مجموعة Barbie Signature التابعة لشركة Mattel.

وتحمل الدمية اسم "Barbie Signature Miley Cyrus Doll"، وتأتي تكريماً لمسيرة سايرس الفنية وتأثيرها الثقافي، إلى جانب دورها كمغنية وممثلة ومدافعة عن حرية التعبير عن الذات، وفقاً لبيان صادر عن الشركة ونقلته مجلة Billboard.

وفي مقطع فيديو نشرته Billboard، ظهرت سايرس وهي تشاهد الدمية للمرة الأولى، معربة عن سعادتها الكبيرة بتفاصيلها، وقالت: "أنا مهووسة بها.. أحبها. كل التفاصيل كانت مدروسة بعناية، من الحذاء والإطلالة والسترة الجلدية والحزام إلى تسريحة الشعر والنظارات الشمسية".

وأوضحت أن الميكروفون الذي تحمله الدمية يحمل دلالة خاصة بالنسبة لها، مؤكدة أن الموسيقى كانت ولا تزال محور رسالتها، وأضافت أن الميكروفون يرمز أيضاً إلى أهمية استخدام الإنسان صوته للتعبير عن نفسه.

كما شاركت مايلي متابعيها على منصتي Instagram وtiktok مقطع فيديو يوثق لحظة إضافة الدمية الجديدة إلى مجموعتها الشخصية من دمى باربي، وكتبت: "تمثل باربي حلماً شخصياً بالنسبة لي، فهي ترافقني وتتطور معي باستمرار".

واستعادت سايرس ذكرياتها مع دمى باربي خلال طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت تستمتع بتصفيف شعرها وتبديل ملابسها، بينما تحرص اليوم على الاحتفاظ بمجموعتها داخل علبها الأصلية. وأضافت أن امتلاك دمية تحمل ملامحها الخاصة يمثل بالنسبة لها "لحظة تكتمل فيها الدائرة".

وفي منشور آخر، أعلنت الفنانة طرح الدمية رسمياً في الأسواق، وقالت: "أصبح لديكم الآن جزء صغير مني، وآمل أن تذكركم هذه الدمية دائماً بأن تواصلوا مطاردة أحلامكم". وأشارت إلى أن تصميم الدمية مستوحى من الإطلالة التي ارتدتها في فيديو كليب Golden Burning Sun، والتي صُممت خصيصاً لها من دار الأزياء Alaïa.

ويأتي إطلاق الدمية في أعقاب سلسلة من النجاحات التي حققتها مايلي سايرس، ليشكل محطة جديدة في مسيرتها الفنية، ويجسد علاقتها الممتدة منذ الطفولة مع شخصية باربي، التي أصبحت اليوم تحمل ملامحها رسمياً.

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