وفاة أسطورة الديسكو فيكتور ويليس

توفي المغني لفرقة الديسكو الشهيرة في سبعينيات القرن الماضي Village People، فيكتور ويليس، عن عمر ناهز 74 عاماً، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للفرقة على .

وكان ويليس، المولود في ولاية الأميركية، الصوت الأساسي في الفرقة وأحد مؤلفي أبرز أغانيها العالمية، من بينها "YMCA" و"Go West" و"In The Navy"، التي حققت نجاحاً واسعاً حول العالم.

واشتهرت الفرقة في أواخر السبعينيات بأدائها الاستعراضي وبأعضائها الذين كانوا يظهرون بأزياء تمثل شخصيات نمطية ذكورية، حيث جسّد ويليس شخصيتي الشرطي وضابط البحرية خلال مسيرته مع الفريق.

وغادر ويليس الفرقة عام 1980، ودخل لاحقاً في نزاع قانوني طويل حول حقوق الملكية الفكرية للأغاني التي شارك في كتابتها، قبل أن يعود إلى المجموعة عام 2017، ويشارك في أداء أغنية "YMCA" خلال تجمع قبل تنصيب الرئيس الأميركي في يناير 2025.

وأعلن وفاة ويليس عبر بيان نشرته الفرقة على صفحتها الرسمية عبر ، جاء فيه: "نعلن بحزن بالغ وفاة فيكتور ويليس، المغني الرئيسي لفرقة Village People".

وأوضح البيان أن الراحل توفي يوم الاثنين 30 حزيران 2026، إثر مرض وصف بأنه "قصير لكنه شديد العدوانية"، مع طلب احترام خصوصية العائلة.

كما نشرت زوجته كارين هوف-ويليس بياناً مماثلاً عبر حسابه على فيسبوك.

ووفقاً لسيرته الفنية، نشأ ويليس في سان فرانسيسكو وبدأ مسيرته بالغناء في الكنيسة، قبل أن ينتقل إلى موسيقى الجاز والسول، ثم عمل في عروض مسرحية في لاس فيغاس وبراودواي.

وفي عام 1977 التقى بالمنتج الفرنسي جاك مورالي الذي كان وراء تأسيس فرقة Village People، ليصبح ويليس لاحقاً المغني الرئيسي للمجموعة.

وقدمت الفرقة خلال مسيرتها عدداً من الألبومات الناجحة في أواخر السبعينيات، قبل أن تتراجع شعبيتها مع أفول عصر الديسكو وتفككها لاحقاً.

ورغم النجاح العالمي الكبير، واجه ويليس فترات صعبة بعد مغادرته الفرقة، شملت أزمات نفسية ومشكلات إدمان، قبل أن يعود لاحقاً إلى الحياة الفنية ويستأنف نشاطه مع المجموعة من الغياب.