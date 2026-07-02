إلغاء حفل الأخرس في دمشق.. ما السبب؟

أعلنت إدارة "مجمع دمر الثقافي"، بالتعاون مع "شركة أومنيز غروب" المنظمة لحفل الفنان الأخرس، إلغاء الحفل الذي كان مقرراً إقامته اليوم الخميس على مسرح دمر المكشوف في .



وجاء قرار الإلغاء التزاماً بقرار تعليق جميع الأنشطة الاحتفالية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على ضحايا حادث التفجير الذي وقع قرب العدلي في العاصمة.

، أعلن الفنان الأخرس عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، تأجيل حفله إلى 5 الجاري، موضحاً أن الخطوة تأتي استجابة للتوجيهات الرسمية القاضية بتعليق الفعاليات الاحتفالية خلال فترة الحداد.

وفي بيان لها، أكدت الشركة المنظمة أن الموعد الجديد للحفل حُدد في 5 يوليو، مشيرة إلى أن التأجيل يأتي احتراماً لأرواح الضحايا وتضامناً مع عائلاتهم، وانسجاماً مع حالة الحداد في البلاد.

وأضافت أن جميع التذاكر المشتراة مسبقاً ستبقى صالحة للاستخدام في الموعد الجديد، داعية الجمهور إلى الاحتفاظ بها ومتابعة صفحاتها الرسمية لأي تحديثات تتعلق بالتنظيم أو آلية الحضور.

وختمت الشركة بيانها بالتعزية لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن قرار التأجيل يعكس مسؤولية وطنية وإنسانية في ظل ما شهدته العاصمة من تطورات مؤلمة.