لأول مرة.. عارضة الأزياء الشهيرة تكشف تفاصيل مؤثرة عن رحلة علاج ابنتها من السرطان

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خرجت عارضة الأزياء والمؤثرة العالمية نارا عن صمتها، كاشفة للمرة الأولى تفاصيل صعبة عاشتها عائلتها بعد تشخيص ابنتها ويمزي لو، البالغة من العمر عامين، بمرض السرطان، موضحة سبب تأخرها في إعلان الخبر.وفي حديث لوسائل إعلام عالمية، بينها ، استرجعت نارا لحظة تلقيها التشخيص، مشيرة إلى أن صمت زوجها، عارض الأزياء لوكي بلو سميث، عند سماع الخبر جعلها تدرك حجم الصدمة وما ينتظر العائلة من تغيير جذري.وأوضحت أن الأطباء بدأوا العلاج الكيميائي فور تأكيد الإصابة في أواخر عام 2025، بعد أن أظهرت الفحوصات انتشار المرض، لافتة إلى أن العائلة فضّلت عدم نوع السرطان حفاظًا على خصوصية الطفلة.وأضافت أن هذه المرحلة كانت من الأصعب في حياتها، إذ تزامنت مع ولادتها لطفلتها الرابعة فوني ، ما جعلها بين مسؤولية رعاية رضيعة ومرافقة طفلتها في جلسات العلاج.وأكدت نارا أنها أخفت الخبر في البداية لمنح عائلتها مساحة من الوقت لاستيعاب الصدمة والتركيز على العلاج بعيدًا عن ضغوط مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها قررت الحديث لاحقًا عندما أصبحت مستعدة نفسيًا.وتُعرف نارا سميث بمحتواها حول الطبخ المنزلي والأزياء والحياة العائلية، ويتابعها ملايين الأشخاص، فيما لم يصدر زوجها لوكي بلو سميث أي تعليق إضافي حول الحالة الصحية لابنتهما، ولم تُعلن العائلة بعد عن خططها المقبلة أو مواعيد العودة إلى نشاطها المهني.