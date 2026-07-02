تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

لأول مرة.. عارضة الأزياء الشهيرة تكشف تفاصيل مؤثرة عن رحلة علاج ابنتها من السرطان

Lebanon 24
02-07-2026 | 13:30
A-
A+
لأول مرة.. عارضة الأزياء الشهيرة تكشف تفاصيل مؤثرة عن رحلة علاج ابنتها من السرطان
لأول مرة.. عارضة الأزياء الشهيرة تكشف تفاصيل مؤثرة عن رحلة علاج ابنتها من السرطان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خرجت عارضة الأزياء والمؤثرة العالمية نارا سميث عن صمتها، كاشفة للمرة الأولى تفاصيل صعبة عاشتها عائلتها بعد تشخيص ابنتها ويمزي لو، البالغة من العمر عامين، بمرض السرطان، موضحة سبب تأخرها في إعلان الخبر.
Advertisement

وفي حديث لوسائل إعلام عالمية، بينها nbc news، استرجعت نارا لحظة تلقيها التشخيص، مشيرة إلى أن صمت زوجها، عارض الأزياء لوكي بلو سميث، عند سماع الخبر جعلها تدرك حجم الصدمة وما ينتظر العائلة من تغيير جذري.

وأوضحت أن الأطباء بدأوا العلاج الكيميائي فور تأكيد الإصابة في أواخر عام 2025، بعد أن أظهرت الفحوصات انتشار المرض، لافتة إلى أن العائلة فضّلت عدم الكشف عن نوع السرطان حفاظًا على خصوصية الطفلة.

وأضافت أن هذه المرحلة كانت من الأصعب في حياتها، إذ تزامنت مع ولادتها لطفلتها الرابعة فوني غولدن، ما جعلها بين مسؤولية رعاية رضيعة ومرافقة طفلتها في جلسات العلاج.

وأكدت نارا أنها أخفت الخبر في البداية لمنح عائلتها مساحة من الوقت لاستيعاب الصدمة والتركيز على العلاج بعيدًا عن ضغوط مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها قررت الحديث لاحقًا عندما أصبحت مستعدة نفسيًا.

وتُعرف نارا سميث بمحتواها حول الطبخ المنزلي والأزياء والحياة العائلية، ويتابعها ملايين الأشخاص، فيما لم يصدر زوجها لوكي بلو سميث أي تعليق إضافي حول الحالة الصحية لابنتهما، ولم تُعلن العائلة بعد عن خططها المقبلة أو مواعيد العودة إلى نشاطها المهني.
مواضيع ذات صلة
مؤثرة شهيرة تتعرّض لخسارة مالية كبيرة.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز لاسلكي يُزرع في الدماغ لعلاج الاكتئاب لأول مرة.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
علاج جديد يمنح أملاً في الوقاية من سرطان الثدي
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل ارتباطها السابق وأسباب غيابها عن الساحة الفنية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24

nbc news

الكشف عن

التركي

غولدن

الترك

رابعة

العلا

سميث

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:24 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-07-02
Lebanon24
15:30 | 2026-07-02
Lebanon24
10:04 | 2026-07-02
Lebanon24
09:24 | 2026-07-02
Lebanon24
08:36 | 2026-07-02
Lebanon24
07:05 | 2026-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24