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فنون ومشاهير

ببيكيني أحمر وتسريحة مبللة.. أول إطلالة لنسرين طافش بعد إعلان طلاقها رسميًا (صور)

Lebanon 24
03-07-2026 | 15:34
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ببيكيني أحمر وتسريحة مبللة.. أول إطلالة لنسرين طافش بعد إعلان طلاقها رسميًا (صور)
ببيكيني أحمر وتسريحة مبللة.. أول إطلالة لنسرين طافش بعد إعلان طلاقها رسميًا (صور) photos 0
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لم تكتفِ الفنانة نسرين طافش بإعلان انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في 29 حزيران عبر بيان مقتضب، بل اختارت التعبير عن هذه المرحلة بصرياً من خلال سلسلة إطلالات نشرتها على شكل "كاروسيل"، عكست انتقالها من لحظة الانفصال إلى استعادة التوازن والعودة إلى تفاصيل الحياة اليومية.

وبدت طافش وكأنها تعتمد الموضة كلغة بديلة للسرد، حاملة رسالة غير مباشرة بأنها بخير وتبدأ من جديد.

بدأت بإطلالة على الشاطئ ببيكيني أحمر وتسريحة مبللة وإكسسوارات ذهبية ونظارات من "Miu Miu"، حيث حمل اللون الأحمر دلالات القوة واستعادة السيطرة، فيما عكس المشهد البحري حالة تحرر واحتفاء بالذات.

ثم ظهرت بإطلالة أكثر هدوءاً داخل صالون تجميل، مرتدية طقماً من الكتان باللون البيج بتصميم بسيط مع ساعة رياضية، ما عكس توجهاً نحو الراحة والاهتمام بالنفس وإعادة ترتيب الأولويات بعد مرحلة عاطفية مفصلية.

وفي إطلالة لاحقة، اعتمدت أسلوباً يومياً يجمع البساطة والأناقة، مؤلفاً من توب أبيض وجينز واسع مع حقيبة من "Miu Miu"، في مشهد قدّم مفهوم "الفخامة الهادئة" بعيداً عن المبالغة وبقرب أكبر من الحياة الطبيعية المتوازنة.

أما ختام السلسلة فجاء بإطلالة رياضية سوداء خلال أنشطة يومية مثل التسوق والذهاب إلى النادي، ما عكس عودتها إلى الروتين بأسلوب عملي وبسيط، ورسّخ صورة امرأة تتجاوز الانفصال بهدوء وتستعيد إيقاع حياتها بشكل طبيعي.

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A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

 

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التعبير عن

أحمد جوهر

بيكيني

رياضي

الأنا

رياض

دلال

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