تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

من بينهم أسماء بارزة.. نقابة الفنانين الأردنيين تشطب عضوية 21 فنانًا

Lebanon 24
03-07-2026 | 23:00
A-
A+
من بينهم أسماء بارزة.. نقابة الفنانين الأردنيين تشطب عضوية 21 فنانًا
من بينهم أسماء بارزة.. نقابة الفنانين الأردنيين تشطب عضوية 21 فنانًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قررت نقابة الفنانين الأردنيين شطب عضوية 21 فنانًا من سجلاتها، بينهم صبا مبارك وجميل براهمة ووسام البريحي، بسبب عدم تسديد الاشتراكات والرسوم المالية المستحقة، وفق ما أعلنت النقابة.

Advertisement

وأوضحت أنها أرسلت خطابات رسمية إلى الأعضاء المشمولين بالقرار، استندت فيها إلى مواد قانونية تنص على انتهاء العضوية عند التخلف عن دفع الرسوم السنوية والعوائد المالية واشتراكات الصندوق، مؤكدة أن الخطوة جاءت تطبيقًا للقانون الناظم لعملها.

ويأتي هذا القرار بعد إجراء مماثل في آذار الماضي شمل شطب 25 فنانًا، ضمن سلسلة خطوات قد تطال نحو 100 عضو.

وأثار القرار جدلًا واسعًا على منصات التواصل في الأردن؛ إذ اعتبره البعض تجاهلًا لقيمة ومسيرة عدد من الأسماء الفنية البارزة، فيما رأى آخرون أن تطبيق القانون يجب أن يكون موحدًا على الجميع دون استثناء، ما فتح نقاشًا أوسع حول العلاقة بين الالتزام النقابي والمكانة الفنية.

في سياق ردود الفعل، انتقد جميل براهمة القرار عبر فيسبوك، معتبرًا أن عضوية النقيب هاني الجراح غير قانونية، لابتعاده عن المهنة منذ سنوات طويلة، معلنًا نيته الطعن في القرار واعتباره "تعسفيًا".

كما وصف شطب عدد من "الكبار" بأنه إجراء ظالم، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء.

من جهتها، امتنعت صبا مبارك عن التعليق، فيما اعتبر وسام البريحي أن القرار تعسفي ولا ينسجم مع دور النقابة في دعم أعضائها، موضحًا أنه لم يتمكن من تسديد المستحقات بسبب غياب فرص العمل، وأنه سيقاضي النقابة بعد رفض صرف مستحقاته التقاعدية لعدم توفر السيولة.

في المقابل، أكد نقيب الفنانين هاني الجراح أن بعض الأعضاء تراكمت عليهم اشتراكات لسنوات وصلت أحيانًا إلى ثمانية أعوام، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن النجومية لا تعفي من الالتزامات المالية، لافتًا إلى أن بعض المبالغ المستحقة بلغت نحو 8 آلاف دينار، ما استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية لحماية حقوق النقابة وضبط أوضاعها المالية.

 
 
مواضيع ذات صلة
بالأسماء.. إلقاء القبض على 17 فنانًا تركيًا
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أحد أبرز الأسماء... الموت يُغيّب فناناً أجنبيّاً شهيراً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسطورة" فنيّة... رحيل فنان أجنبيّ بارز بعد مسيرة طويلة في عالم الموسيقى (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: سأحبكِ حتى آخر نفس
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24

في الأردن

من جهته

الأردني

الأردن

فيسبوك

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:39 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:14 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:30 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:34 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:21 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-04
Lebanon24
03:39 | 2026-07-04
Lebanon24
03:14 | 2026-07-04
Lebanon24
00:30 | 2026-07-04
Lebanon24
15:34 | 2026-07-03
Lebanon24
13:30 | 2026-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24