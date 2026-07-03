من بينهم أسماء بارزة.. نقابة الفنانين الأردنيين تشطب عضوية 21 فنانًا

قررت نقابة الفنانين شطب عضوية 21 فنانًا من سجلاتها، بينهم صبا مبارك وجميل براهمة ووسام البريحي، بسبب عدم تسديد الاشتراكات والرسوم المالية المستحقة، وفق ما أعلنت النقابة.

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وأوضحت أنها أرسلت خطابات رسمية إلى الأعضاء المشمولين بالقرار، استندت فيها إلى مواد قانونية تنص على انتهاء العضوية عند التخلف عن دفع الرسوم السنوية والعوائد المالية واشتراكات الصندوق، مؤكدة أن الخطوة جاءت تطبيقًا للقانون الناظم لعملها.

ويأتي هذا القرار بعد إجراء مماثل في آذار الماضي شمل شطب 25 فنانًا، ضمن سلسلة خطوات قد تطال نحو 100 عضو.

وأثار القرار جدلًا واسعًا على منصات التواصل ؛ إذ اعتبره البعض تجاهلًا لقيمة ومسيرة عدد من الأسماء الفنية البارزة، فيما رأى آخرون أن تطبيق القانون يجب أن يكون موحدًا على الجميع دون استثناء، ما فتح نقاشًا أوسع حول العلاقة بين الالتزام النقابي والمكانة الفنية.

في سياق ردود الفعل، انتقد جميل براهمة القرار عبر ، معتبرًا أن عضوية النقيب هاني غير قانونية، لابتعاده عن المهنة منذ سنوات طويلة، معلنًا نيته الطعن في القرار واعتباره "تعسفيًا".

كما وصف شطب عدد من "الكبار" بأنه إجراء ظالم، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى .

من جهتها، امتنعت صبا مبارك عن التعليق، فيما اعتبر وسام البريحي أن القرار تعسفي ولا ينسجم مع دور النقابة في دعم أعضائها، موضحًا أنه لم يتمكن من تسديد المستحقات بسبب غياب فرص العمل، وأنه سيقاضي النقابة بعد رفض صرف مستحقاته التقاعدية لعدم توفر السيولة.

في المقابل، أكد نقيب الفنانين هاني الجراح أن بعض الأعضاء تراكمت عليهم اشتراكات لسنوات وصلت أحيانًا إلى ثمانية أعوام، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن النجومية لا تعفي من الالتزامات المالية، لافتًا إلى أن بعض المبالغ المستحقة بلغت نحو 8 آلاف دينار، ما استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية لحماية حقوق النقابة وضبط أوضاعها المالية.