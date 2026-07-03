بعد 3 سنوات على انفصاله.. فنان شهير يستعد للزواج مجددًا خلال الفترة المقبلة

تصدر اسم الفنان خلال الساعات الماضية، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن ارتباطه بعلاقة جديدة واحتمال دخوله مجددًا، وذلك بعد مرور نحو ثلاث سنوات على انفصاله عن الفنانة المغربية .

ونقل برنامج "هنا " عن مصادر خاصة أن تامر حسني لا يفكر في العودة إلى طليقته، بل يستعد للزواج خلال الفترة المقبلة، دون هوية الطرف الآخر أو أي تفاصيل تتعلق بموعد الحفل.

في المقابل، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من تامر حسني أو من دائرة مقربيه حتى الآن، ما يبقي هذه المعلومات في إطار التداول الإعلامي بانتظار ما قد يُحسم لاحقًا.

وكان تامر حسني وبسمة بوسيل قد أعلنا انفصالهما في نيسان 2023، بعد زواج استمر 12 عامًا وأثمر عن ثلاثة أبناء هم تاليا وأمايا وآدم، مع استمرار علاقة يسودها الاحترام والتعاون في تربية الأطفال بعد الطلاق.