عودة قصة عمرها 25 عامًا..نجم بوليوودي يعلن موعد زواجه

يستعد نجم لخوض تجربة جديدة في حياته الشخصية، مع اقتراب زواجه الثالث من غوري سبرات، في حفل بسيط يقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

ومن المقرر أن يُقام عقد القران يوم غد الأحد 5 داخل منزل النجم ، وسط أجواء عائلية خاصة بعيدًا عن عدسات الإعلام، بحسب ما كشفه خان.

ويأتي هذا الزواج بعد إعلان العلاقة رسميًا خلال احتفاله بعيد ميلاده الستين، حين قدّم غوري سبرات لأول مرة كشريكة حياته، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور.

وتعود علاقة إلى أكثر من 25 عامًا، قبل أن تنقطع لفترة طويلة ثم تعود مجددًا لتتحول إلى ارتباط عاطفي، مع حرص الطرفين على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

ويخوض عامر خان هذه المرحلة بعد تجربتي زواج سابقتين انتهتا بالانفصال، فيما تفضل غوري، وهي أم لطفل، الحفاظ على خصوصية حياتها مع النجم الهندي.