تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

عودة قصة عمرها 25 عامًا..نجم بوليوودي يعلن موعد زواجه

Lebanon 24
04-07-2026 | 14:00
A-
A+
عودة قصة عمرها 25 عامًا..نجم بوليوودي يعلن موعد زواجه
عودة قصة عمرها 25 عامًا..نجم بوليوودي يعلن موعد زواجه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يستعد نجم بوليوود عامر خان لخوض تجربة جديدة في حياته الشخصية، مع اقتراب زواجه الثالث من غوري سبرات، في حفل بسيط يقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

ومن المقرر أن يُقام عقد القران يوم غد الأحد 5 تموز داخل منزل النجم الهندي، وسط أجواء عائلية خاصة بعيدًا عن عدسات الإعلام، بحسب ما كشفه خان.

ويأتي هذا الزواج بعد إعلان العلاقة رسميًا خلال احتفاله بعيد ميلاده الستين، حين قدّم غوري سبرات لأول مرة كشريكة حياته، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور.

وتعود علاقة الثنائي إلى أكثر من 25 عامًا، قبل أن تنقطع لفترة طويلة ثم تعود مجددًا لتتحول إلى ارتباط عاطفي، مع حرص الطرفين على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

ويخوض عامر خان هذه المرحلة بعد تجربتي زواج سابقتين انتهتا بالانفصال، فيما تفضل غوري، وهي أم لطفل، الحفاظ على خصوصية حياتها مع النجم الهندي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
25 تمّوز موعدًا للاحتفال بإعلان البطريرك الحويّك طوباويًّا
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 23:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أربعة أشهر فقط على وفاته.. طليقة نجم راحل تُعلن زواجها مجددًا!
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 23:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كان عمرها 35 عاماً فقط وبلا مأوى.. رحيل نجمة شهيرة وتضارب بشأن سبب وفاتها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 23:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نبوءة مرعبة عمرها 28 عاماً.. هل تدخل أميركا أخطر أزماتها؟
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 23:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عامر خان

الثنائي

بوليوود

الهندي

الهند

العلا

تموز

الست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:21 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:50 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-07-04
Lebanon24
16:00 | 2026-07-04
Lebanon24
09:43 | 2026-07-04
Lebanon24
07:08 | 2026-07-04
Lebanon24
04:00 | 2026-07-04
Lebanon24
03:39 | 2026-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24